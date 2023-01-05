Bakan Nebati’nin indirim çağrısına yerel zincir marketlerden yanıt: Zam yapmama kararı aldık

"VATANDAŞLARIMIZLA KARŞI KARŞIYA KALMAK İSTEMİYORUZ"

Yerel zincirlerde fiyata paralel kalite uygulaması ve gramaja göre fiyat uygulamasının yapılmadığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Üründe kalite erozyonu yoktur. Yerel zincirler her gün yüzlerce değişik üründe dün olduğu gibi bugün de indirim yapmaya devam ediyor, devam edecek. Şu anki mevcut halde, biz yerel zincirler de sürekli yapmış olduğumuz indirimlerin haricinde özellikle gıdada dayanıklı tüketim grubu ürünlerinde, temizlik ürünlerinde, mutfak araç ve gereçlerinde zam yapmama kararı aldık. Ürüne zam yapan, market gibi gösteriliyor, böyle bir algı mevcut. Fakat bizler vatandaşlarımızla karşı karşıya kalmak istemiyoruz."

Kendilerinin, tüketiciye ürünü en son sunan işletmeler ve zincirin son halkası oldukları vurgulanan açıklamada, "Bu yüzden tüketici fiyatı bizde görüyor, bizi zamlı sattığımızı sanıyor. Burada üretici, tedarikçi, lojistik, genel giderler hepsini bir arada değerlendirmek gerekiyor. Amacımız enflasyonun düşüşüne katkı sağlamak ise bu zincirin her halkasının elini taşın altına koyması lazım. ÜFE-TÜFE arasındaki farka baktığımız zaman üreticilere bir çağrıda bulunmak istiyoruz. Lütfen, marketleri zor durumda bir süre bırakmayınız. Mümkünse, bizlere zamlı ürün ve liste göndermeyiniz. Bu, 81 ildeki tüm yerellerin ricasıdır. Ancak bu şekilde enflasyonun düşüşüne bir katkı sunabiliriz." denildi.