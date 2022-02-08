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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin Londra'daki temaslarının detayları belli oldu
Giriş Tarihi: 8.2.2022 21:11 Son Güncelleme: 8.2.2022 21:22

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin Londra'daki temaslarının detayları belli oldu

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin Londra’daki temaslarının detayları belli oldu

Son dakika haberleri: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 7-8 Şubat 2022 tarihlerinde Londra’da bankacı ve yatırımcıların üst düzey yöneticileriyle bir araya geldi. Toplam 100’e yakın üst düzey yönetici ile görüşmeler gerçekleştirildi. Toplantılarda, enflasyonun geçici olduğu vurgulanırken, Türkiye ekonomi modeli hakkında kapsamlı bilgiler verildi.

Son dakika haberleri: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 7-8 Şubat 2022 tarihlerinde Londra'da bankacı ve yatırımcıların üst düzey yöneticileriyle bir araya geldi.

Görüşmelere 18 Varlık Yönetim Şirketi, 19 Uluslararası Kalkınma ve Yatırım Bankası ile 10'dan fazla özel sermaye, girişim sermayesi fonu ve teknoloji firması katılım sağladı. Toplam 100'e yakın üst düzey yönetici ile görüşmeler gerçekleştirildi.

TÜRKİYE'NİN GÜÇLÜ BÜYÜMESİ VURGULANDI

Türkiye'nin dinamik üretim kapasitesi, güçlü büyümesi vurgulandı. Döviz kurlarında sağlanan istikrar ile birlikte ülkemizdeki enflasyonun geçici olduğu toplantılarda dile getirildi.

Türkiye ekonomi modeli hakkında kapsamlı bilgiler verildi.

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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin Londra'daki temaslarının detayları belli oldu
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