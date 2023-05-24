Bakan Nebati’nin talimatıyla, Mersinli afetzedelerin hesabına 10 bin TL destek yatırıldı

Mersin'de, önceki gece meydana gelen sağanak yağmurun yarattığı zararın yaraları sarılıyor. Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, beraberinde Hazine Maliye Bakanı Doç. Dr. Nureddin Nebati, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ve Akdeniz Kaymakamı Zeyit Şener ile birlikte sağanak yağışların vurduğu Müfide İlhan, Huzurkent, Gazi, Anadolu ve Nacarlı mahallelerini gezerek, hem yetkililerden bilgi aldı hem de çalışmaları yerinde inceleyip afetzede vatandaşları dinledi.

"Bakanımızın talimatıyla afetzedelerin hesabına aynı gün 10'ar bin TL yattı"

Fen işleri, park ve bahçeler ile çevre koruma müdürlüğü ekiplerinin, iş makineleri yardımıyla, önceki gece yaşanan sağanak yağışlardan dolayı evleri, işyerleri ve bahçeleri zarar gören vatandaşların yaralarını sarmak için aralıksız hizmet verdiğinin altını çizen Başkan Gültak; "Tüm Mersinlilere bir kez daha 'geçmiş olsun' dileklerimi iletiyorum. En büyük tesellimiz can kaybı olmaması. Devletimiz, Hükümetimiz, afet mağduru insanlarımızın yanındadır. Vatandaşlarımızın mağduriyetinin artmaması için gerekli müdahaleler de hızla devreye alınmıştır. Nitekim Hazine Maliye Bakanımız ve Mersin Milletvekilimiz Sayın Nureddin Nebati'nin talimatları ile hazırlanan destek planı kapsamında su baskınlarından zarar gören Akdeniz, Toroslar ve Tarsuslu vatandaşlarımıza, hane başına olmak üzere, banka hesaplarına aynı gün içinde 10'ar bin TL yatırılmıştır. Bu hassasiyeti dolayısıyla Bakanımız Sayın Nebati'ye, Mersin halkı adına teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Yaralarımızı sarmak için üzerimize düşeni yerine getirmeye devam edeceğiz. Böylesi felaketlerin bir daha yaşanmaması için, Mersin Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere, herkesi üzerine düşen görev ve sorumluluğu bir an önce yerine getirmeye davet ediyorum" dedi.

Başkan Gültak, yağmur veya taşkın suları altında kaldığı için evinde kalacak durumu olmayan afetzede vatandaşlar için de barınma yerleri hazırladıklarını belirterek, su baskınından zarar gören her bir vatandaşa ulaşıp taleplerini yerine getireceklerini söyledi.