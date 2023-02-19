Bakan Nebati’ye çeşitli ülkelerden bakanlar depremler nedeniyle taziyelerini iletti

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, 6 Şubat'ta gerçekleşen ve 11 ili etkileyen depremlerin ardından Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'ye birçok ülkeden taziye mesajları gelmeye devam ediyor.

İslam Kalkınma Bankası (IsDB), Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Asya Altyapı ve Yatırım Bankası (AIIB), Avrupa Yatırım Bankası (EIB), Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD) ve Uluslararası Finansman Kurumu (IFC) gibi dünyanın önde gelen uluslararası kuruluşlarının başkanları Nebati'ye mektupla taziyelerini iletti.

Nebati'yi telefonla arayarak taziyelerini iletenler arasında Katar Maliye Bakanı Ali Bin Ahmed Al-Kuwari, Suudi Arabistan Maliye Bakanı Muhammed el-Cedan, Somali Maliye Bakanı Elmi Mohamud Nur ve Pakistan Gelir ve Maliye Bakanı İshak Dar yer aldı.

Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov da Nebati'ye taziye mektubu gönderdi.