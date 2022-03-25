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Giriş Tarihi: 25.3.2022 14:07

Bakan Nureddin Nebati duyurdu: 1 milyon istihdam projesi...

Bakan Nureddin Nebati duyurdu: 1 milyon istihdam projesi...

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati 1 Milyon İstihdam Projesi ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati 1 Milyon İstihdam Projesi ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati 1 Milyon İstihdam Projesi ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Sürdürülebilir ekonomik büyüme hedefimize artık daha yakınız. Nitelikli bilgi teknolojileri personeli istihdamı için ilgili Bakanlıklarımızla birlikte 1 Milyon İstihdam Projemizi güçlendiriyoruz."

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Bakan Nureddin Nebati duyurdu: 1 milyon istihdam projesi...
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