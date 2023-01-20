Bakan Nureddin Nebati’den enflasyon mesajı: Düşüş eğilimi hızlı bir şekilde başladı

Nebati, büyük yatırımların önce vizyonla ortaya çıktığını, sonra kararlılıkla yerine getirildiğini vurgulayarak, "Belli bir müddet sonra da bu eserler, kendi güçlerini ortaya koymaya başlarlar. Yine aynı şekilde, şehir hastaneleriyle ilgili de aynı şikayetlerde bulunanlar, salgın döneminde aslında şehir hastanelerinin ne kadar önemli ve imkansızı neredeyse başaran bir güce dönüştüğünü görmüş oldular." diye konuştu.

Şehre yapılan yatırım miktarının iktidarları süresince her geçen gün artarak toplam 80,5 milyar liraya ulaştığına işaret ederek, insan odaklı bu yatırımların başında elbette vatandaşların konut ihtiyaçlarını karşılamanın geldiğini, TOKİ tarafından Kocaeli'de toplamda 25 bin 942 konut hayata geçirildiğini, bunlardan 19 bin 455'i hak sahiplerine teslim edildiğini bildirdi.

Ayrıca Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında da 5 bin 200 konutun daha, Kocaelili vatandaşların hizmetine sunulacağını hatırlatan Nebati, bu evlerin hak sahiplerini belirlemek amacıyla kura çekimi İzmit ve Derince'de başladığını, Dilovası, Körfez, Gebze ve Kandıra olmak üzere ilk etapta toplam 6 ilçede daha kurayla hak sahiplerine teslim edileceğini aktardı.