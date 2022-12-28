Bakan Nureddin Nebati’den esprili EYT paylaşımı!

EYT'DE YAŞ ŞARTI OLMAYACAK

Başkan Erdoğan şunları söyledi: EYT düzenlemesi ile herhangi bir yaş şartı olmayacak. Prim günü ve sigortalılık süresi tamam olan 2 milyon 250 bin vatandaş doğrudan emekli olabilecek. Mali çalışmaları da yaptık.

BAKAN NEBATİ: EYT Mİ? HAYIRLI OLSUN

Bu açıklamanın ardından Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu. Bakan Nebati, daha önceden basın mensuplarının kendisine yönelttiği EYT ile ilgili soruya verdiği cevaba gönderme yaparak, "EYT? EYT mi? Vatandaşlarımıza hayırlı olsun!" ifadelerini kullandı.