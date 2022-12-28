Bakan Nureddin Nebati’den esprili EYT paylaşımı!

Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği ve kamuoyunda Emeklilikte Yaşa Takılanlar olarak bilinen EYT düzenlemesiyle ilgili Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarihi açıklamalarda bulundu.
BAŞKAN ERDOĞAN CANLI YAYINDA EYT MÜJDESİNİ DUYURDU
Başkan Erdoğan "EYT'de yaş sınırı olacak mı?" sorusunun cevabını canlı yayında açıkladı. EYT için Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplantı gerçekleştirildi. EYT düzenlemesi bugün netlik kazandı. Başkan Erdoğan toplantı sonrası EYT açıklaması yaptı.
EYT'DE YAŞ ŞARTI OLMAYACAK
Başkan Erdoğan şunları söyledi: EYT düzenlemesi ile herhangi bir yaş şartı olmayacak. Prim günü ve sigortalılık süresi tamam olan 2 milyon 250 bin vatandaş doğrudan emekli olabilecek. Mali çalışmaları da yaptık.
EYT? EYT mi?— Dr.Nureddin NEBATİ🇹🇷 (@NureddinNebati) December 28, 2022
Vatandaşlarımıza hayırlı olsun!😊
BAKAN NEBATİ: EYT Mİ? HAYIRLI OLSUN
Bu açıklamanın ardından Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu. Bakan Nebati, daha önceden basın mensuplarının kendisine yönelttiği EYT ile ilgili soruya verdiği cevaba gönderme yaparak, "EYT? EYT mi? Vatandaşlarımıza hayırlı olsun!" ifadelerini kullandı.