Bakan Özer: 100 OSB’de anaokulu açılmasını hedefliyoruz

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Milli Eğitim Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinesinde İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığında gerçekleşen "Organize Sanayi Bölgeleri Okul Öncesi Eğitim Kurumu İş Birliği İmza Töreni"nde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile ikinci kez kapsamlı bir iş birliğine imza attıklarını anlattı.

Özer, daha önce imzalanan protokol kapsamında Türkiye'deki OSB'lerde mesleki eğitim merkezleri kurulduğunu hatırlattı.

Son yıllarda mesleki eğitim merkezlerinde kalfa ve çırak sayısının yaklaşık 4,5 kat artarak 700 bine ulaştığına dikkati çeken Özer, bunu "sessiz devrim" olarak nitelendirdi.

Özer, yıl sonuna kadar 1 milyon genci geleneksel çıraklık, kalfalık ve ustalık eğitimi ile buluşturmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Her ülkenin en kalıcı sermayesinin beşeri sermaye olduğunun altını çizen Özer, "Ülkeler beşeri sermayelerini eğitimle buluşturup niteliğini artırmak için elinden gelen çabayı sarf ediyor." dedi.

Bakan Özer, OECD ülkelerinin 1950'li yıllarda okullaşma oranlarını tamamladığını ve son 70 yılda eğitimin kalitesini artırmak için çalıştığını belirterek, "2000'li yıllara geldiğimiz zaman 5 yaşındaki okullaşma oranlarının yüzde 11'lerde, ortaöğretimdeki okullaşma oranlarının yüzde 40'larda, yükseköğretimdeki okullaşma oranlarının yüzde 14'te olduğu bir eğitim manzarası ile karşı karşıya kaldık." ifadesini kullandı.