Bakan Özer: 20’nci Milli Eğitim Şurası’nda konulan hedeflere yaklaşıldı

BAKANLIK POLİTİKALARI İLE TAVSİYE KARARLARI ARASINDAKİ BAĞ GÜÇLENİYOR

Bakan Özer, şura sonrasında üç aylık periyotlarda değerlendirme raporları hazırlandığını hatırlatarak, "Üçüncü raporun ortaya koyduğu temel sonuç, bakanlığın uyguladığı güncel politikalar ile tavsiye kararları arasındaki ilişkinin zaman içinde güçlenmesi oldu. Mart ayında yayımlanan ilk raporda, bakanlık olarak attığımız adımlar ile ilişkilendiren tavsiye kararı sayısı 57 iken haziran ayında bu sayı 62'ye, eylül ayında ise 68'e çıktı. Bununla birlikte daha önceki dönemlerde ilişki kurulan tavsiye kararlarına dair atılan adımlarda da derinlik sağlandı. Tutarlılığın en yüksek olduğu tema 'Temel eğitimde fırsat eşitliği' oldu. Diğer temalarda da bakanlığın adımları ve tavsiye kararları arasında uyumun arttığı gözlendi" dedi.