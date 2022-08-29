Bakan Özer: 3,1 milyar TL’yi okullarımıza gönderdik

"300 binlik derslik sayılarından, 850 binlik derslik sayısı olan bir eğitim sistemine kavuştuk. 1 milyona yakın dersliği olan bir eğitim sistemimiz var. Yaklaşık 19 milyon öğrenci temel eğitim ve ortaöğretimde eğitim alıyor. 1,2 milyonu geçti öğretmen sayımız" diyen Özer, şöyle devam etti:

"2022-2023 eğitim öğretim hazırlıklarını, 12 Eylül'de başlayacak olan hazırlıkları da çok başarılı bir şekilde, tüm çalışma arkadaşlarımızla birlikte yürüttük. Bu sene ilk kez yardımcı kaynakları da Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı gibi masalarda hazır hale getirdik. Bunun için 130 milyon yardımcı kaynağı arkadaşlarımız hazırladı. İlk kez temel eğitimden ortaöğretime kadar tüm okullara bütçelerini gönderdik. Temizlik malzemesinden kırtasiyeye, küçük onarımdan, laboratuvar ihtiyaçlarına 3,1 milyar TL'yi okullarımıza gönderdik. Yine okulların en büyük ihtiyacı olan temizlik elemanı ihtiyacı ile ilgili de çok önemli bir adım attık. Genelde ekim ayında temizlik elemanlarıyla ilgili destek sağlanırdı, geç olurdu. İlk kez 5 Eylül itibariyle Türkiye'de tüm okullarda 60 bin temizlik elemanımız çalışmaya başlayacak."