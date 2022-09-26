Bakan Özer: 5 yaştaki okullaşma oranı, yüzde 93’lere geldi

19 milyon öğrenci, 1,2 milyon öğretmenin olduğu devasa bir sistem. 2022-2023 eğitim ve öğretim yılına çok daha donanımlı bir şekilde hazırlandık. 153 milyon ders kitabı ücretsiz olarak öğrencilerimize ulaştırıldı. Bu sene Sayın Cumhurbaşkanı'mızın açıkladığı gibi ilk kez yardımcı kaynaklarla ilgili ciddi bir adım atarak 136 milyon yardımcı kaynağı öğrencilerimize ücretsiz ulaştırdık ve yardımcı kaynak problemini de çözmüş olduk. İnşallah, ekim ayında bu 136 milyona 20 milyon daha ilave edeceğiz ve 156 milyon yardımcı kaynakla eğitim öğretime devam edeceğiz. Bu kez dağıtılan yardımcı kaynaklar, ders kitabını geçmiş olacak."