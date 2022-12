Bakan Özer: Aile Okulu projesiyle 1 milyon aileye ulaştık

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yaptığı değerlendirmede aile okulunun 81 ilde ve birçok farklı alanda uygulandığını belirtti. Aileleri çok yönlü bir şekilde desteklediklerini ifade eden Özer, "Sosyal beceri, aile içi iletişim yönetimi ve etkili iletişim, teknoloji kullanımı, ahlaki gelişim, stres yönetimi, sağlıklı beslenme, çevre, ilk yardım gibi farklı konulardaki eğitimlerle ailelerimizi çok yönlü olarak destekliyoruz. Şu anda on farklı dalda süren eğitimlerimiz, farklı konuların eklenmesiyle on dört farklı başlıkta sürecek. Eğitime katılan ailelerimiz, eğitim süreci sonunda çocuklarıyla iletişimlerinin güçlendiğini, birçok süreçte çocuklarını çok boyutlu olarak nasıl desteklemesi gerektiğini öğrendiğini ifade ederek memnuniyetlerini dile getiriyorlar" dedi.



AİLE OKULU PROJESİYLE 1 MİLYON AİLE EĞİTİM ALDI



12 Ağustos tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katıldığı açılış töreniyle 81 ile yaygınlaştırılan projede bugüne kadar on binlerce aileye ulaşıldığına dikkati çeken Özer, "Türkiye genelindeki bin halk eğitimi merkezimiz vasıtasıyla çok önemli bir hizmeti sunarak ailelerimizi çok yönlü desteklemeye devam ediyoruz. Bu çerçevede bugüne kadar 1 milyon ailemize ulaşmış olmaktan büyük mutluluk duyuyorum" ifadelerini kullandı.



"TÜM SÜREÇLERDE AİLELERİMİZİN DAHA FAZLA YANINDA OLACAĞIZ"



Özer, farklı alandaki eğitimlerin sürekli güncelleneceğini belirterek şu bilgileri paylaştı:



"Artık tüm süreçlerde ailelerimizin daha fazla yanında olacağız. Projedeki eğitim konularına 'aile hukuku, Türk edebiyatında aile, bireysel gelişim ve kültürel farkındalık, anne baba tutumları ve çocuk gelişimi' olmak üzere dört konu başlığı daha ekleyerek Aile Okulu ikinci aşama eğitimleri ile ailelerimize ulaşmaya devam edeceğiz. Kültürel değerler bağlamında bizim için aile kurumu çok önemli. Biz aileyi ne kadar merkeze alır ve güçlendirip bilinçli kılarsak öğrencilerimizin de okullardaki çok yönlü başarısını o kadar desteklemiş oluruz. Toplumumuz da o kadar güçlü hale gelir çünkü eğitim sadece okul içi faktörle gerçekleşen bir süreç değil; okul dışı, özellikle aile içindeki faktörler olan eğitim seviyesine, iletişim düzeyine oldukça bağımlı olan bir süreç. Ailelerimiz eğitimlerle hem etkili iletişim kurabiliyor hem de teknolojik bağımlılıkla ilgili evlatlarıyla çok daha bilinçli bir şekilde iletişime geçebilme imkanına sahip oluyorlar. Ayrıca yine dersler çerçevesinde kültürel değerler, ahlaki değerler, aile içindeki sosyal gelişim, etkili iletişim, psikolojik gelişimlerle ilgili farkındalıkla ilgili çok önemli bir kazanım elde edilmiş oluyor."