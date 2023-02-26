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Giriş Tarihi: 26.2.2023 12:08

Bakan Özer duyurdu! Depremden etkilenen 166 bin 238 öğrencinin nakilleri yapıldı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Depremden etkilenen illerimizden 166 bin 238 öğrencimizin istedikleri illere nakil işlemini gerçekleştirdik. Evlatlarımızın eğitim süreçlerinde her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

AA
Bakan Özer duyurdu! Depremden etkilenen 166 bin 238 öğrencinin nakilleri yapıldı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden 166 bin 238 öğrencinin, diğer illerdeki okullara nakillerinin yapıldığını açıkladı.

Bakan Özer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Depremden etkilenen illerimizden 166 bin 238 öğrencimizin istedikleri illere nakil işlemini gerçekleştirdik. Evlatlarımızın eğitim süreçlerinde her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, öğrencilerin nakillerinin yapıldığı bazı illere ilişkin bilgilere de yer verildi. Buna göre, Ankara'ya 22 bin 364, Antalya'ya 16 bin 13, Mersin'e 15 bin 611, İstanbul'a 12 bin 44, Konya'ya 9 bin 522, İzmir'e 6 bin 659, Kayseri'ye 5 bin 421, Muğla'ya 5 bin 66, Bursa'ya 4 bin 765, Aydın'a 4 bin 125 öğrenci nakledildi.

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Bakan Özer duyurdu! Depremden etkilenen 166 bin 238 öğrencinin nakilleri yapıldı
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