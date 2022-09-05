Bakan Özer: Eğitim sistemimiz çok büyük

Milli Eğitim Bakanlığınca bu yıl gerçekleştirilen okula uyum eğitimleri çerçevesinde okul öncesi, ilkokul birinci sınıf ve ortaokul beşinci sınıf öğrencilerine yeni uyum eğitimi programı uygulanmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bu çerçevede Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Hamdullah Suphi İlkokulu'nu ziyaret etti. İlk günü velilerin bilgilendirilmesiyle gerçekleştirilen uyum eğitimi sırasında sınıflara girerek velilerle sohbet eden Bakan Özer, anaokulu sayılarının artırıldığını, bu minvalde bin 450 yeni anaokulu açıldığını hatırlattı.

Her mahallede çocukların gidebileceği anaokulu yapılacağını ifade eden Özer, velilere okulların hiçbir zaman maddi anlamda yardım istemeyeceğini, eksikliklerin okulların kendi bütçesinden halledileceğini belirtti.