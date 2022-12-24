Bakan Özer: Genç yazarların yetiştirilmesini hedefliyoruz

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından 'Oku-Yorum, Yazı-Yorum' projesinin eleştirel okumaya yönelik 1'inci dönem faaliyetleri sürdürülüyor.



2021-2022 eğitim ve öğretim yılında 'Yazarlık Atölyesi' adıyla gerçekleştirilen proje, pilot olarak 16 sosyal bilimler lisesinde uygulandı. Bu yıl kapsamı genişletilen projeyle eleştirel okumaya yönelik faaliyetler, yaratıcı yazarlık çalışmalarıyla 2 aşamalı olarak 93 sosyal bilimler lisesinde yürütülüyor. Proje kapsamında öğrenciler, sosyal bilimler liseleri danışman öğretmenlerince belirlenen 5 kitabı okuyor. Okuma süreci tamamlanan her kitap, danışman öğretmenler ve 1 akademisyen desteği veya yazar buluşması ile değerlendirilip, eleştirel okuma süreci sağlanıyor. Kitapların tümüne yönelik okuma süreci tamamlandığında okullar, öğrencilerin gerçekleştirilen faaliyetler ve okudukları kitaplar ile ilgili değerlendirme yazılarını genel müdürlüğe iletmek üzere koordinatör okulla paylaşacak. İkinci dönem için planlanan şiir ve deneme türünde ürün oluşturmaya yönelik yaratıcı yazarlık süreci, mart ve nisan aylarında çevrim içi olarak verilecek eğitimlerin ardından gerçekleştirilecek. Sosyal bilimler liselerinde öğrenim gören öğrenciler, bu yıl şiir ve deneme türlerinde yarışmaya katılacak.



'ÖĞRENCİLERİN GELİŞİMİNE KATKI SUNACAK'



Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 'Oku-Yorum, Yazı-Yorum' projesinin, geçen yıl hikaye türündeki yarışmada 1'inci olan Kayseri Kilim Sosyal Bilimler Lisesi koordinesinde yürütüldüğünü belirterek, "Proje çalışmalarıyla öğrencilerimizde bilişsel becerilerin yanı sıra sosyal ve duygusal becerilerin kazandırılması ve eleştirel okuma yetisine sahip genç yazarların yetiştirilmesini hedefliyoruz" dedi.



Bakan Özer, 67 ilde bulunan 93 sosyal bilimler lisesinden 930 öğrenci ve danışman öğretmenlerinin katılımıyla yürütülen projenin, öğrencilerin mesleki ve akademik başarılarına katkı sağlayan sosyal ve duygusal beceriler, görev performansı, duygu düzenleme, iş birliği, açık fikirlilik ve başkaları ile etkileşimde olma becerilerinin gelişimine katkı sunacağını belirtti.



Projeyle ayrıca okuma kültürünün kazandırılmasını hedeflediklerini kaydeden Bakan Özer, "Okullarda oluşturulacak öğrenme toplulukları aracılığıyla eleştirel okuma becerisinin kazandırılması hedefi doğrultusunda öğrencilerimize nesnel ve öznel eleştiri yapabilme, eski ve yeni bilgiyi sentezleyebilme, bireysel özgün bakış açısı geliştirebilme ve okumada anahtar kavramların sezilerek kullanılması yetilerinin kazandırılmasına yönelik çalışmalar yürütülüyor" dedi.