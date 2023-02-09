Bakan Özer, Malatya’da toplanma alanlarındaki depremzedeleri ziyaret etti

Kahramanmaraş merkezli depremin dördüncü gününün sabahında toplanma alanlarını ziyaret eden Bakan Özer, depremzedelerle sohbet ederek ihtiyaç ve sorunlarını dinledi. Özer, devletin her türlü imkanıyla depremzedelerin yanında olduğunu ifade etti.

Arama kurtarma ve yardım faaliyetlerinde görev alan polis, asker, öğretmen ve diğer gönüllülerle de sohbet eden Mahmut Özer, destekleri ve emeklerinden dolayı minnettar olduklarını belirtti.