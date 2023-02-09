Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Bakan Özer, Malatya'da toplanma alanlarındaki depremzedeleri ziyaret etti
Giriş Tarihi: 9.2.2023 13:41

Bakan Özer, Malatya'da toplanma alanlarındaki depremzedeleri ziyaret etti

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, depremzedelerle sohbet ederek ihtiyaç ve sorunlarını dinledi. Özer, devletin her türlü imkanıyla depremzedelerin yanında olduğunu ifade etti.

AA
Bakan Özer, Malatya’da toplanma alanlarındaki depremzedeleri ziyaret etti

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, toplanma alanındaki depremzedeler ile arama kurtarma ve yardım faaliyetlerine katılan ekiplerle bir araya geldi.

Özer, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Malatya'daki arama kurtarma, yardım ve destek faaliyetlerini takip ediyor.

Kahramanmaraş merkezli depremin dördüncü gününün sabahında toplanma alanlarını ziyaret eden Bakan Özer, depremzedelerle sohbet ederek ihtiyaç ve sorunlarını dinledi. Özer, devletin her türlü imkanıyla depremzedelerin yanında olduğunu ifade etti.

Arama kurtarma ve yardım faaliyetlerinde görev alan polis, asker, öğretmen ve diğer gönüllülerle de sohbet eden Mahmut Özer, destekleri ve emeklerinden dolayı minnettar olduklarını belirtti.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Özer, Malatya'da toplanma alanlarındaki depremzedeleri ziyaret etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA