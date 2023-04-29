Bakan Özer: Olgunlaşma enstitüleri kritik kurumlardır

'SAMSUN, TÜRKİYE'NİN SAYILI ŞEHİRLERİNDEN BİRİ'

Samsun'un bölgenin en büyük ve Türkiye'nin de sayılı şehirlerinden biri olduğunun altını çizen Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "İki tane önemli ovası var. Hem tarımsal üretim noktasında Türkiye'nin önemli noktalarından birisi hem de bu yapılarla beraber iyi bir noktaya gelecektir. Büyükşehir Belediyesi de özellikle Samsun'da bir taraftan eski yapıların aslına uygun bir şekilde dönüştürülmesini yapıyor. Tabi çalışmaya başlandığı zaman ilk etapta belki anlaşılmıyor ama tablo ortaya çıkınca ne kadar büyük bir hizmetin ortaya çıktığı da daha iyi anlaşılıyor. Özellikle Samsun'un şehir merkezi bu anlamda kentleşme noktasında eksikleri var. Büyükşehir Belediyemiz bunları da yavaş yavaş dönüştürülüyor ve kazandırıyor. Bunları entegre bir şekilde düşündüğümüz zaman hem onlar hem bu tip yapılar şehri öne çıkaracaktır diye düşünüyoruz" diye konuştu.

Samsun'un geçen yıl 1,3 milyar dolar ihracat yaptığını hatırlatan Bakan Muş sözlerine şöyle devam etti:

"Biz tabi üretim olarak geçen yıl 1,3 milyar dolar ihracat yapan bir şehiriz. Bu rakamı ciddi bir şekilde yukarı çekmek istiyoruz. Bununla ilgili bazı çalışmalarımız söz konusu. Bunları hayata geçireceğiz. Tabi sanayi tarafını güçlendirirken bunun bir de kültür, sanat ve turizm tarafı var. Bunları bir bütün olarak değerlendirmek gerekir. Bu açıdan bir taraftan sanayi, üretimi, turizmi ve tarımı güçlendirirken bir taraftan da kültürel ve sanatsal faaliyetleri güçlendireceğiz."

Konuşmaların ardından kurdeleler kesilerek binanın açılışı yapıldı. Bakan Özer ve Muş, binayı gezerek brifing aldı.