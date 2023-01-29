Bakan Özer, resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan’a gidiyor

﻿Bakanlığın internet sitesindeki bilgiye göre, 30 Ocak-1 Şubat tarihlerini kapsayan ziyarette Bakan Özer ve beraberindeki heyet, Bakü'de çeşitli temaslarda bulunacak.

Özer, ilk olarak Azerbaycan'ın önceki Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in kabrinin bulunduğu Fahri Hıyaban'ı ve şehitlikleri ziyaret edecek.

Daha sonra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşmesi beklenen Özer, ziyareti sırasında eğitim alanındaki işbirliği konularında görüş alışverişinde bulunmak üzere Azerbaycan Eğitim Bakanı Emin Amrullayev ile de görüşecek.

Program kapsamında Bakü Devlet Mesleki Sanayi ve Mesleki Eğitim Merkezi'ni ziyaret edecek olan Özer, öğretmenlerle bir araya gelecek ve katılımcılara hitap edecek.

Mahmut Özer, resmi programının ikinci gününde Bakü Türk Anadolu Lisesi'ni, STEAM İnnovasiya Merkezi'ni ve Haydar Aliyev Kültür Merkezi'ni ziyaret edecek.