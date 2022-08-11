Bakan Özer: Sakarya’ya 980 milyon liralık ilave yatırım yapma kararı aldık

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Sakarya Valiliği'ni ziyaret etti.

Valilik Şeref Defterini imzalayan Özer, ardından İl Milli Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Özer, Sakarya'daki eğitim durumunu ayrıntılı şekilde ele aldıklarını söyledi.

Bakan Özer, Sakarya'nın çoğu alanda önemli başarılara imza atan bir il olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"İnşallah bu değerlendirmelerimiz kapsamında, yeni yatırımlarla bu başarı seviyesini çok daha yukarılara çekeceğiz. Milli Eğitim Bakanlığımızın Sakarya ilimize 2022 yılı içindeki güçlendirmeler, yeni okul yapımları, yık yap kapsamındaki yatırımlar 658 milyon liraydı. Bugünkü il değerlendirme toplantısında, Sakarya'ya 658 milyon liralık yatırıma ilave olarak 980 milyon liralık yeni yatırım yapma kararı aldık. Böylece Sakarya'nın eğitim yatırımlarını 1 milyar 638 milyona çıkarmış bulunuyoruz. Bu yatırımların Sakarya'ya hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

"2022 YILI SONUNDA GÜÇLENDİRME YAPILACAK HİÇBİR OKUL KALMAYACAK"

Bu yatırımların, önemli bir kısmının güçlendirme çalışmalarıyla ilgili olduğunu aktaran Özer, "Biliyorsunuz tüm Türkiye'de, sadece Sakarya'da değil, okullarımızın depremde en güvenli ortamlar olması için hem güçlendirme çalışmaları yapıyoruz hızlı bir şekilde hem de yıkılması gereken okulları yıkıp hızlı bir şekilde yerine yeni okulları inşa ediyoruz. Bu kapsamda inşallah, Sakarya'da 101 okulla başlamışız güçlendirmeye, 2022 yılı sonunda güçlendirme yapılacak hiçbir okul kalmayacak. Bu süreci tamamlamış olacağız" ifadelerini kullandı.

Özer, Sakarya'nın ihtiyaçlarının giderilmesi için 7 ilkokul ve 5 yeni ortaokul yapma kararı aldıklarını belirterek, tüm illerde doğal gaz dönüşümü yapılmayan hiçbir okul bırakmamak istediklerini, 2022-2023 eğitim öğretim yılına tüm dönüşümler tamamlanmış olarak başlangıç yapmak istediklerini vurguladı.

Sakarya'nın bu bağlamda çok başarılı şekilde bu süreçleri yönettiğine dikkati çeken Özer, Sakarya'da şu an itibarıyla doğal gaza erişim olup ve dönüşümü yapılmayan hiçbir okulun kalmadığını dile getirdi.