Bakan Özer: Türkiye’deki çırak ve kalfa sayısı 900 bin 675’e yükseldi

"TÜRKİYE'DEKİ ÇIRAK VE KALFA SAYISI 900 BİN 675'E YÜKSELDİ"

Bakan Özer, şöyle devam etti:

"Tüm çalışmalarımıza rağmen mesleki eğitim merkezindeki öğrenci sayısını bir türlü artıramıyorduk. Mesleki eğitim merkezindeki öğrenci sayısını 2021'in sonunda 159 bine ancak ulaştırabilmiştik. Küçük ve orta işletmeler için çok kritik olan bu çırak ve kalfa sayısını artırmak için hem işveren hem de gençler için cazip bir mekanizmaya dönüştürelim. Hedefimiz, 2022 yılının sonunda 159 bin çırak ve kalfa sayısını 1 milyona ulaştırmaktı. Gelirken son rakamları aldım. Bugün itibarıyla 10 ay gibi kısa sürede Türkiye'deki çırak ve kalfa sayısı 900 bin 675'e yükseldi. Hedefimiz artık kasım ayında bir milyon çırak ve kalfaya ulaşmak, aralıkta da bunu geçmek. Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler 'çırak ve kalfa bulamıyorum' diye şikayetleri yok. Tam tersine artık çırak ve kalfaların işletmelerde görünür şekilde sayıları artmaya başladı."

Mesleki eğitim merkezi sistemiyle çırak ve kalfa sayısındaki artışın istihdama çok sayıda katkı sağlayacağını vurgulayan Bakan Özer, mesleki eğitim merkezlerinde atılan adımla 2022 sonunda Türkiye'nin eğitim ve istihdam oranının OECD ortalamasına ulaşacağını ifade etti.

Mesleki eğitimi güçlendirirken, aynı zamanda genç işsizliğin azaltılmasına büyük katkı sunulacağına vurgu yapan Özer, bunun yanında öncelik verdikleri alan olan okul öncesindeki çalışmalar çerçevesinde bugün itibarıyla 2 bin 50 bağımsız anaokulu açıldığı bilgisine yer verdi.