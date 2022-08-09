Bakan Özer: Uşak’a 280 milyon liralık ilave yatırım kazandırdık

"OKULLARIN DEPREME EN DAYANIKLI MEKANLAR OLMASINI İSTİYORUZ"

Güçlendirme, yıkım-yapım çalışmalarına ağırlık verdiklerini ifade eden Özer, "Türkiye deprem kuşağında bulunduğu için okulların depreme en dayanıklı mekanlar ve mümkün olduğu kadar da toplanma merkezleri olmasını istiyoruz" diye konuştu.

Kentteki güçlendirme çalışmalarını bu yıl itibarıyla bitireceklerini kaydeden Özer, bu kapsama alınan 40 okuldan 8'inin tamamlandığını, 13'ünde çalışmaların devam ettiğini, geriye kalanları da ilave 100 milyon liralık ödenekle tamamlayıp Uşak'ı güçlendirmeyle ilgili hiçbir sorundan bahsedilmeyen bir il haline getireceklerini dile getirdi.

Tüm Türkiye'de doğal gaza erişimi olup da doğal gaz dönüşümü yapmayan hiçbir okulu bırakmamayı hedeflediklerine değinen Özer, Uşak'ta bu konuda hiç bir problemin olmadığını söyledi.