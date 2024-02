Bakan Özhaseki: Deprem bölgeleri için 56 milyar liralık kredi temin ettik

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen illere ilişkin, "Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya olmak üzere deprem bölgeleri için 56 milyar liralık bir kredi temin ettik ve belediyelerimize hibe olarak veriyoruz, altyapısını baştan sıfırdan yapıyoruz." dedi.

Özhaseki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de katılımıyla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde düzenlenen "Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni"ndeki konuşmasında, Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğuna işaret etti.

Türkiye'de bugüne kadar birçok depremin yaşandığını belirten Özhaseki, şunları kaydetti:

"Şunun altını çizelim ve lütfen hiç unutmayalım. Türkiye bir deprem ülkesidir, nokta. Himalayalar'dan başlayarak Alpler'e kadar en riskli görünen 5 ülkeden birisi Türkiye. Geçtiğimiz 100 yıl içerisinde gerek ana karamızda gerekse denizlerde 6 ve üzerinde şiddetli, yıkıcı diye tarif edeceğimiz deprem sayısı 231. Ana karamızda meydana gelen ise 60'ın üzerinde. Ölen insanlarımızın sayısı 130 bin, zararımız milyarlarca dolar. Manevi kaybın zararını ölçecek bir alet-icat olmadı, içimiz her an yanıyor. Biz doğanın kendine has işleyen kurallarına mani olamayız, Cenabıhak böyle yaratmış. Aşağıda birtakım enerji birikiyor ve yukarıya vuruyor. Yapmamız gereken, onu bilerek hareket etmek."

6 Şubat'ta 9 saat arayla 2 büyük deprem yaşandığını hatırlatan Özhaseki, bu depremlerde 53 binden fazla vatandaşın hayatını kaybettiğini söyledi. Özhaseki, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yıkılan konut sayısı 680 bin civarında, maddi hasar ise 104 milyar dolar olarak ölçüldü. Sabah 04.17'de Cumhurbaşkanı'mıza haber verildiğinde telefonların başına geçip valilerimizi arar ve ne olup bittiğini anlattıktan sonra bütün bakanlarımızı, valilerimizi, AFAD görevlilerini, herkesi alana sevk eder. O dönem ben de AK Parti'de genel başkan yardımcısıyım ve belediyelerden sorumluyum. 810 belediyemiz var tamamını bu bölgelere gönderdik. Aylarca çalıştılar, sizler de en yakın şahidisiniz. Bütün millet ayaktaydı. Hac parasını AFAD'a yatıranları mı dersiniz, kumbarasındaki bozuk paraları yardım için getiren çocukları mı dersiniz, Azerbaycan'dan birkaç tane battaniyeyi koyarak eski aracıyla yola çıkanı mı dersiniz. Böyle bir milletin üyesi olmak hepimiz için şeref vesilesi olsa gerek diye düşünüyorum."

Deprem bölgesinde çalışmaların sürdüğünü dile getiren Özhaseki, "Bir de deprem kulisleri var. Milyonlarca nüfusu olan şehirleri idare ediyorlar, ellerinde envaiçeşit imkanlar var ama hiçbir şey yapmadılar. Sadece özel jetlerle gelip 30-40 basın mensubuyla selfie çekildiler, sonra da bırakıp gittiler. Allah onlara iyilik versin. Depremden sonra hiç boş durmadık. İlk günlerden arama kurtarma faaliyetleri gibi bütün faaliyetleri yaptık. Ama daha sonra biz zeminleri kontrol ederek inşaata başladık. Şu an da 200 binden fazla konutun inşasına başladık. 50 bin tane köy evini çelikten olmak üzere şehirlerin merkezinde 50 bin konutun ihalesine girdik başlıyoruz. 300 binden fazla konutun inşaatı bugünlerde başladı, bazıları da önümüzdeki günlerde başlayacak." diye konuştu.

"DEPREM BÖLGELERİ İÇİN 56 MİLYAR LİRALIK BİR KREDİ TEMİN ETTİK"

Şehirleri yeniden inşa ettiklerini belirten Özhaseki, alt yapı ve üst yapı çalışmalarının da yapıldığını aktardı. Çalışmalar hakkında bilgi veren Özhaseki, şöyle konuştu:

"Yerinde dönüşüm için bize müracaat eden kardeşlerimize 1,5 milyon lira destek paketi açıkladık ve isteyen kardeşimiz yerinde evini dönüştürebilecek. Ayrıca, Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya olmak üzere deprem bölgeleri için 56 milyar liralık bir kredi temin ettik ve belediyelerimize hibe olarak veriyoruz, altyapısını baştan sıfırdan yapıyoruz. Bulunduğunuz yerde depreme uğrayan il ve ilçemizde hasar görmüş altyapı varsa yeniden yapıyoruz. 46 bin konutumuzu inşallah Sayın Cumhurbaşkanı'mızın teşrifleriyle kuralar çekerek vermeye devam ediyoruz."

Kahramanmaraş'ta 9 bin 289 konutun kurasının da çekildiğini aktaran Özhaseki, "Onikişubat, Dulkadiroğlu, Elbistan, Pazarcık'ta aklınıza gelecek her yerde inşaatlarımız devam ediyor. Depremin ilk gününden itibaren buradaydım ve buradan herkes evlerini alıncaya kadar gitmeyeceğiz. 'Allah sizden razı olsun, hakkımız size helaldir' diyene kadar gitmeyeceğiz. Başkaları laf üretebilir, iftiravari sözler söyleyebilir, dedikodu üretebilir ama biz iş yapıyoruz. Bundan dolayı da mutluyuz." dedi.