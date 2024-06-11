Bakan Özhaseki duyurdu! Adıyaman’a 16 bini aşkın konut yapılacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, yaptığı yazılı açıklamada, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından inşa ve ihya faaliyetlerine ara vermeden devam ettiklerini ve depremden etkilenen 11 şehirde 451 bin 297 bağımsız bölümün yapımını sürdürdüklerini kaydetti.



Depremlerin yıl dönümünde 76 bin 624 konutu hak sahiplerine teslim ettiklerini hatırlatan Özhaseki, yıl sonuna kadar 200 bin konutu daha teslim edeceklerini vurguladı. 2025 yılının sonlarına doğru tüm afet konutlarını ve iş yerlerini tamamlayacaklarını ifade eden Özhaseki, depremden etkilenen tüm illerde olduğu gibi Adıyaman'da da gayretle çalıştıklarını belirtti. Türkiye'nin en büyük şantiyesini Adıyaman İndere'de kurduklarını bildiren Özhaseki, burada Emlak Konut eliyle 850 bloktan oluşan 16 bin 433 konut yaptıklarını kaydetti. İndere'de afet konutlarının yanı sıra sosyal donatı alanlarını da inşa ettiklerini belirten Bakan Özhaseki, altyapı çalışmalarını da titizlikle sürdürdüklerini vurguladı.

'110 BİN KİŞİLİK İŞÇİ ORDUMUZLA ÇALIŞIYORUZ'

Özhaseki, deprem bölgesini bir an evvel ayağa kaldırabilmek için gece gündüz demeden çalıştıklarını işaret ederek, "Deprem bölgesinde 110 bin kişilik işçi ordumuzla çalışıyoruz. En büyük şantiyemiz olan İndere'de de 9 bin işçi kardeşimizle yaz kış demeden gayretle çalışıyoruz. İndere'de 2 bin afet konutumuzun yapımını tamamladık, teslimlerine başlayacağız. İnşallah deprem bölgesinin tamamında evlerimizi en kısa sürede tamamlayarak depremzede kardeşlerimize teslim edeceğiz" dedi.