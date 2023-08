Bakan Özhaseki: Eğitimin önemi büyük, bunu reddedemeyiz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, çeşitli ziyaretler için geldiği Kayseri'de, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Fuat Attaroğlu Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu'nun açılış törenine katıldı. Bakan Özhaseki, törendeki konuşmasında, "Çok şükür yine Kayseri'deyiz. Temeller atıyoruz. Açılışlar yapıyoruz. Hayırlı işlere imza atıyoruz. Bir taraftan belediyelerimiz çalışıyor, güzel işler yapıyorlar, Kayseri'ye hizmet ediyorlar. Bir taraftan da Kayseri'yi seven hemşehrilerimiz böyle güzel eserler ortaya koyuyorlar. Ondan da mutluluk duyuyoruz. Gittiğimiz her yerde şehrimizle övünüyoruz. İftihar ediyoruz. Hayırseverliğin ne kadar güzel bir duygu olduğunu da herkese ifade etmeye çalışıyorum" diye konuştu.



'GURUR DUYDUĞUMUZ BİR MİLLETİN ÜYELERİYİZ'



Deprem sürecine değinen Bakan Özhaseki, "Gurur duyduğumuz bir milletin üyeleriyiz. O günlerde herkes üzerine ne düşüyorsa onu yaptı. Gece yarısından itibaren Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere ayaktalardı. Bakanlarımızı, valilerimizi görevlendirdiler. Naçizane ben, o dönemde AK Parti Genel Başkan Yardımcısıydım. 830 belediyemiz var. Hepsini o bölgelere sevk ettik. Kayseri'miz de Kahramanmaraş'ın imdadına yetişti. Küçücük çocuklar kumbaralarındaki paraları bozdurup gönderdiler. Bisikletini satan çocuklara rastladık. Hacını erteleyip, hacı parasını o bölgeye göndererek, 'Allah nasip ederse seneye giderim ben hacca' diyen büyüklerimize rastladık. Böyle bir milletin üyesi olmak, ferdi olmak, o millete ait olmak herhalde hepimiz için bir şeref vesilesi diye düşünüyorum" dedi.



'850 BİN BAĞIMSIZ BİRİMİN YIKILDIĞI FELAKETLE KARŞI KARŞIYA KALDIK'



Depremde ortaya çıkan maddi hasarı ifade eden Bakan Özhaseki, "Bundan 6 ay kadar önce ülkemizin bir bölümünde yaklaşık 18 ilimizi etkileyen 14 milyon vatandaşımızın doğrudan etkilendiği ve toplamda 850 bin bağımsız birimin yıkıldığı büyük bir felaketle karşı karşıya kaldık. Bu felaket, herhalde Anadolu'ya geldiğimiz günden beri, 952 yıldır gelen en büyük felaketti. Bundan daha büyük bir felaketle Anadolu toprakları karşılaşmadı. Birtakım zorluklarla karşılaşsak da bu kadar büyük bir hasar olmamıştır. 50 binden fazla canımızı da toprağa verdik. Bütün bu evlerin yapılması, iş yerlerinin yapılması toplamda 100 milyar doları geçecek bir meblaya mal oluyor. Tabii bunun psikolojik boyutu daha ağır. O günlerde orada karşılaştığımız tüm misyon şefleri hep şunu söylediler; eğer bu depremin onda biri bizde olsaydı, biz bunun altından kalkamazdık" açıklamasını yaptı.



'ŞEHİRLERİMİZDE 49 BİN 500 CİVARINDA KÜTÜPHANEMİZ VAR'



Eğitimin önemini vurgulayan Bakan Özhaseki, şöyle konuştu:



"Değerli kardeşlerim, eğer önümüzdeki yüzyıl, Türkiye Yüzyılı olsun istiyorsak, müreffeh bir toplum olmak istiyorsak, kesinlikle eğitimli olmalıyız. Kitapla, bilimle iç içe olmalıyız. Eğitimin önemi büyük, bunu reddedemeyiz. Günümüzde her iş, eğitimden geçiyor. Bizler AK Parti iktidarı olarak en fazla bütçe ayırdığımız yer eğitim. 2000'li yılların başında 10 milyar lira olan eğitim bütçesi, geçtiğimiz yıl 274 milyar liraya ulaştı. Bütün okullara, kitaplarını masalara koyarak hazır etmeye çalıştık. Şu anda şehirlerimizde 49 bin 500 civarında kütüphanelerimiz var. Bununla iftihar ediyoruz. İnşallah bunları arttırmaya devam edeceğiz."