Bakan Özhaseki ilk kez açıkladı! Sahillerin işgaline karşı yeni bir çalışma başlattık

"GERİ DÖNÜŞÜM KUTULARI KOYACAĞIZ"

Depozito Yönetim Sistemi ile ilgili çalışma yaptıklarını ifade eden Bakan Özhaseki, "Onay aldıktan sonra geri dönüşüm işine başlayacağız. 400 metrekareden büyük okullar gibi alanlarda geri dönüşüm kutuları koyacağız. İlk başta bedelsiz olacak ama sonra vatandaş, attığı ürünün belirlenen bedeli neyse parasını alacak." diye konuştu.

"DEPREM BÖLGESİNDE DÜNYANIN EN BÜYÜK ŞANTİYESİ VAR"

Deprem bölgesindeki çalışmalar hakkında da bilgi veren Bakan Özhaseki, "Deprem bölgesinde dünyanın en büyük şantiyesi var. Bin 240 şantiyemiz 110 bin çalışanımız var. Şu anda 76 bin konutu teslim ettik. Sene sonunda 200 bin evi teslim etmeyi planlıyoruz." dedi. İstanbul'daki kentsel dönüşüm çalışmalarını da değerlendiren Bakan Özhaseki, vatandaşın kooperatif gibi yöntemlerle kentsel dönüşüm yapabilmesinin yolunu açacak yeni bir çalışma üzerinde çalıştıklarını söyledi. Bakan Mehmet Özhaseki, "Biz şu anda arsaları hazırlıyoruz. Bir araya gelen, kooperatif kuran vatandaşlar, ilk evlerini yapmak için bizim bu açtığımız yerlerdeki yerlere müracaat ettiklerinde biz bedelsiz olarak kendilerine arsayı teslim edeceğiz. Bunun ayrıntılarını da yakında açıklayacağız." dedi.

"BELEDİYELERLE BİRLİKTE HAREKET EDEREK BAŞARILI OLURUZ"

Belediyelere uzun süredir yaptığı kentsel dönüşüm çağrısını programda yineleyen Bakan Mehmet Özhaseki, "Hiç kimse şunu unutmasın. Kentsel dönüşümün başarılı olması için üç ayak var. Bakanlık, belediyeler ve vatandaş. Hangi mahallenin ne sorunu varsa en iyi belediyeler bilir. Ancak, belediyelerle birlikte hareket ederek başarılı oluruz. Hangi partili olursa olsun, gelsinler sonuna kadar kapımız açık. Ama ne yazık ki bazıları sadece algı siyasetiyle uğraşıyor, kentsel dönüşüm alanına bakmıyorlar bile." diye konuştu.