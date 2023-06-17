Bakan Özhaseki ilk ziyaretini deprem bölgesine gerçekleştirdi

"KALBİMİZ, AKLIMIZ VE BİR ELİMİZ DAİMA AFETZEDE KARDEŞLERİMİZLE OLACAK"

Bakan Özhaseki, depremzede Demirel Ailesini ziyareti sırasında evde okunan Kuran-ı Kerim ve dualar sonrası her zaman afetzedelerin yanında olduklarını, güvenli konutlarına yerleşene kadar bölgede çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi "Kalbimiz, aklımız ve bir elimiz daima afetzede kardeşlerimizle olacak. Cenabı Hak sizlerin içini ferahlatsın. Rabbim ahirette ayrılık vermesin. Orada bizlere şefaatçi olsunlar. Allah'ın istediği istikamette Resul'ün yolunda olabilirsek ne mutlu bize" diyerek aileye başsağlığı diledi.

Demirel Ailesi de Bakan Özhaseki'ye, "Öyle diyoruz biz de Bakanım. Veren kendi, alan kendi. Allah şehadetlerini kabul eylesin" ifadelerini kullandı.