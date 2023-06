Bakan Özhaseki ilk ziyaretini deprem bölgesine gerçekleştirdi

"DEVLETTEN, BAKANLIKTAN VE AFAD'TAN ALLAH RAZI OLSUN"

Depremin 36. saatinde enkaz altından çıkartılan Aynur Demirel, duygularını şu şekilde aktardı:

"Zaten ilk ev yıkılınca Allah öyle bir sakinlik, öyle bir güzel duygu veriyor ki, verdiği gibi, dermanını da veriyor. Çok sakindim, şu an kendime ben bile şaşırıyorum. Dua ettim rabbime. Ben senden razıyım, sen bize yeter ki sen razı ol diye. Oğlumun sesi geliyordu. İlk kalktığımda onunla ben holdeydim, salonun kapısındaydım. Sesi, inlemesi geliyordu. 'Nasılsın Seyit'im, ses ver' diye seslendim. 'Efendim, ben iyi değilim dedi. Çok sürmedi zaten. Onun acı çekmemesi bile benim için büyük bir teselli. Devletten, Bakanlıktan, AFAD'dan Allah razı olsun. Bizim kimseye kahırlanmaya, küsmeye, darılmaya, kızmaya durumumuz yok. Bir de Rabbimden gelen bir şey, Rabbimin takdiri bu. Allah razı olsun devletimizden, Allah devletimizin yokluğunu vermesin. Bize bu şekilde sebep olup da ev yapanlardan Allah razı olsun diyoruz. Biz zaten ihtiyacımızdan fazlasını istemiyoruz. Devletten Allah razı olsun, her şeyi düşünmüşler, her şeyi yerleştirmişler. Eksiğimizi, gediğimizi bırakmamışlar. Allah razı olsun hayır sahiplerinden de, hayır yapanlardan da; devletimiz bizi kimseye ezdirmedi. Çünkü insanoğlu yaptığını 3 gün sonra başına kakıyor. Örneğini seçimlerde gördük. Yaptığın şeyi menfaat karşılığı yapmayacaksın. Yapıyorsan da karşılık beklemeyeceksin"