Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Bakan Özhaseki: İstanbul'u kentsel dönüşümle yenileyeceğiz
Giriş Tarihi: 15.8.2023 14:22

Bakan Özhaseki: İstanbul'u kentsel dönüşümle yenileyeceğiz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "İstanbul'umuzdaki sağlıksız yapı stokunu vatandaşımızla el ele vererek kentsel dönüşümle yenileyeceğiz" dedi.

DHA
Bakan Özhaseki: İstanbul’u kentsel dönüşümle yenileyeceğiz

Bakan Özhaseki, İstanbul'un Kağıthane ilçesi Yahya Kemal Mahallesi ve Beyoğlu'nun Sütlüce ve Örnektepe mahallelerinde yapımı tamamlanan konutlar hakkında yazılı açıklama yaptı. İstanbul'u afetlere karşı dirençli hale getireceklerini belirten Özhaseki, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde; ülkemizdeki sağlıksız yapı stokunu yenilemek ve vatandaşlarımıza güvenli hayat alanları inşa etmek için kentsel dönüşüm çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz.

Kağıthane ve Beyoğlu ilçelerinde yaptığımız toplam 1086 konutumuzu, çevre düzenlemesi ve çocuk oyun alanlarını da tamamlayarak vatandaşlarımıza teslim ettik. Güle güle otursunlar. İstanbul'daki kentsel dönüşüm çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Kararlıyız; İstanbul'umuzdaki sağlıksız yapı stokunu vatandaşımızla el ele vererek kentsel dönüşümle yenileyeceğiz" ifadelerini kullandı.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Özhaseki: İstanbul'u kentsel dönüşümle yenileyeceğiz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA