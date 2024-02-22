Bakan Özhaseki: İstanbul’un dönüşümü için bütçemiz 485 milyar lira

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum Eyüpsultan'da '5500 Bağımsız Bölümlük Kentsel Dönüşüm Projeleri Temel Atma ve Yıkım Töreni'ne katıldı. Haseki ve Kurum 11 ilçede gerçekleştirilen yıkım ve temel atma programlarını İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken ile birlikte İslambey Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm alanında takip etti. Bakan Özhaseki program kapsamında konuşma gerçekleştirdi.



"BÜTÇEMİZ TAM 485 MİLYAR LİRA"



Özhaseki, "İstanbul'un dönüşümü için bizim bütçemiz tam 485 milyar lira. Bunu sadece dönüşüm; 'Yarısı Bizden' dediğimiz kampanya için harcayacağız. Zaten burada dikkat ederseniz 5 bin 500 konutun bir kısmı yapım bir kısmı yıkım olarak işe devam ediyoruz. 15 gün kadar önce 5 binden fazla konutu yıkıp yeniden yapmıştık. 10-15 gün sonra hazırlandı, 5 binden fazla konutu yıkacağız ve yapmaya devam edeceğiz. Biz hizmet peşindeyiz, iş yapma peşindeyiz. İşi durdurmak, insan işi, iyi bir yönetici işi değil. Onlar ancak sorumluluk getirir. Fakat şunu bilelim ki bu işin gerçekleşebilmesi için 3 ayak var. Bu üç ayak, verimli, iş birliği içerisinde bir anlayış içerisinde kol kola girilip çalışılırsa çok başarılı oluruz. Bu ayaklardan birisi eksik kalırsa ne yazık ki orada bir sürü aksamalar olur. Bu işin birinci ayağında bakanlık var. Kanun çıkarması, bütçe ayırması lazım, organizasyon yapması, tüm Türkiye'den gelen taleplere olumlu yanıt vermesi lazım. Biz kanunumuzu çıkardık. Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'nı kurduk. İstanbul için özel bir genel müdürlük birimi kurduk. Ekiplerimizi dizdik işe devam ediyorlar şu anda tam 319 yerde çalışıyorlar. Bu işin ikinci ayağında kim var, belediyeler var. Eğer belediyeler çalışmaz, kendi mahallelerinde vatandaşlarla görüşmezlerse, bu riskli bir iş herkes kızıyor, bazen tersliyor bizi ben bu işe girmem diyorlarsa, çiçek böcek ile uğraşıp, akşam düğün dernek, sosyal tesisler kültürel faaliyetler diyerek bu işi ihmal ediyorlarsa cenab-ı hakka hesabını veremezler" dedi.



"HELE SEN KENDİ İŞİNİ YAP"



Özhaseki, "Bir de iş yaparken dönüp bize, 'Kentsel dönüşüme karşı değiliz rantsal görüşüme karşıyız' diye bir slogan ezberlemişler. Mecliste de söylediler. Mecliste çıktım dedim ki, 'Bakın size yemin veriyorum. Allahınızı dininizi seviyorsanız, ne olur rantsal dönüşüm yapmayın. Yüzlerce belediyeniz var, kentsel dönüşüm yapsın. Hadi bir tane yapın. Bir tane yapın da destekleyeyim ben sizi sonuna kadar destekleyeceğim şeref sözü' dedim. Kimse gelmiyor ama bu işe. Ancak algı belediyeciliği son dönemde bu modayı da gördük. Ajanslarla anlaşılıyor, milyarlarca lira para veriliyor, troller ordusu tutuluyor. Sosyal medyada sövün buna diyorlar sövmeye, övün buna diyorlar övmeye başlıyorlar. 'Ben öyle büyük bir adamım ki bana belediye başkanlığı dar geliyor, küçük geliyor. Ben genel başkan olmalıyım, cumhurbaşkanı olmalıyım. Yahu kardeşim hele sen işini yap. Kendi işini yap. Bu insanlar seni başkan olarak seçiyor, bundan büyük şeref olur mu?" dedi.