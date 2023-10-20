Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Bakan Özhaseki: Kahramanmaraş'ta konutların yapımında sona geldik
Giriş Tarihi: 20.10.2023 11:39 Son Güncelleme: 20.10.2023 11:44

Bakan Özhaseki: Kahramanmaraş'ta konutların yapımında sona geldik

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kahramanmaraş'ın tarihi ve kültürel dokusunu koruyarak ayağa kaldırdıklarını belirterek, "Depremin ardından hızla başladığımız inşa ve ihya çalışmalarımızda 39 bin 121 afet konutu ve köy evimizin yapımında sona yaklaştık" dedi.

DHA
Bakan Özhaseki: Kahramanmaraş’ta konutların yapımında sona geldik

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kahramanmaraş'ta yapımı devam eden deprem konutları hakkında açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kahramanmaraş'ımızı, tarihi ve kültürel dokusunu koruyarak ayağa kaldırıyoruz. Kahramanmaraş'ta 82 bin 104 afet konutu, 30 bin 310 köy evi, 34 bin 504 depo-ahır ve iş yeri olmak üzere toplam 146 bin 918 bağımsız bölüm yapıyoruz. Depremin ardından hızla başladığımız inşa ve ihya çalışmalarımızda 39 bin 121 afet konutu ve köy evimizin yapımında sona yaklaştık. Yerinde Dönüşüm projemize de Kahramanmaraş'ta şu ana kadar 40 bin 665 başvuru yapıldı, başvurular ve çalışmalarımız yoğun bir şekilde sürüyor. Sağlam ve güvenli yapılarla; iklim dostu, sıfır atık uyumlu, yeşil bir Kahramanmaraş inşa ediyoruz" dedi.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Özhaseki: Kahramanmaraş'ta konutların yapımında sona geldik
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA