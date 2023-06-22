Bakan Özhaseki: Kentsel dönüşüm çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, başta deprem bölgesinin ihyası olmak üzere, kentsel dönüşüm çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini bildirdi.
Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızda Bakan Yardımcılığı görevlerine atanan çalışma arkadaşlarımız Fatma Varank, Hasan Suver, Refik Tuzcuoğlu ve Vedat Gürgen ile ilk toplantımızı gerçekleştirdik.— Mehmet Özhaseki (@mehmetozhaseki) June 22, 2023
Başta deprem bölgesinin… pic.twitter.com/K3wko0ZDi0
Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirleriyle bakan yardımcılığı görevlerine atanan Fatma Varank, Hasan Suver, Refik Tuzcuoğlu ve Vedad Gürgen ile ilk toplantılarını gerçekleştirdiklerini belirtti.
Mehmet Özhaseki, paylaşımında, "Başta deprem bölgesinin ihyası olmak üzere kentsel dönüşüm çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Türkiye Yüzyılı'nı çevre ve şehirciliğin de yılı yapabilmek için hep birlikte vatandaşlarımıza hizmet edeceğiz. Rabb'im utandırmasın." ifadelerini kullandı.