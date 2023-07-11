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Giriş Tarihi: 11.7.2023 14:46 Son Güncelleme: 11.7.2023 14:56

Bakan Özhaseki, sosyal medya hesabından duyurdu: Malatya'da 103 bin 19 konut yapacağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki "Malatya'mızda afetlere dayanıklı ve yatay mimariye uygun, 103 bin 19 konut yapacağız. Şuan sahada 14 bin 338 yuvamızın inşasını hızla sürdürüyoruz" dedi.

Tahir ÖZÇELİK Tahir ÖZÇELİK
Bakan Özhaseki, sosyal medya hesabından duyurdu: Malatya’da 103 bin 19 konut yapacağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da yapımına başlanan kalıcı konutlar ile ilgili bir video yayımladı.

Bakan Özhaseki paylaşımında, "Depremden etkilenen şehirlerimizde kaybedecek vaktimiz yok. Vatandaşlarımızı sağlam ve güvenli yuvalarına bir an evvel kavuşturmak için büyük bir gayretle çalışıyoruz. Malatya'mızda afetlere dayanıklı ve yatay mimariye uygun, 103 bin 19 konut yapacağız. Şu an sahada 14 bin 338 yuvamızın inşasını hızla sürdürüyoruz." şeklinde ifadede bulundu.

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Bakan Özhaseki, sosyal medya hesabından duyurdu: Malatya'da 103 bin 19 konut yapacağız
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