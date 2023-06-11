Bakan Özhaseki: Vatandaşımızı mağdur etmeden güvenli ve sağlam konutlarına kavuşturacağız

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası 11 ilde bir yandan geçici barınma ve iş yerlerinin kurulumunu sürdürürken, bir taraftan da kalıcı konutların yapımına hızla devam ediyor. Resmi sosyal medya hesabında depremden etkilenen illerdeki afet konutlarına ilişkin bir video yayımlayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "asrın afeti" denen depremin bu topraklarda kurulan bin yıllık medeniyetin karşılaştığı en büyük afet olduğunu belirtti.



"850 BİN TANE BİZİM YAPMAK ZORUNDA OLDUĞUMUZ EV, İŞ YERİ VAR, BUNLARIN ALTYAPISINI DA YAPACAĞIZ'



Depremden 11 ilin etkilendiğini kaydeden Bakan Özhaseki, "14 milyon insan bundan etkilenmiş. 100 kadar ilçemiz, bine yakın köyümüz ve yıkılan bina sayısı var. 680 bin konut yıkılmış, 170 bin de iş yeri, depo, ahır, tek katlı köy evi yıkılmış. Yani 850 bin tane bizim yapmak zorunda olduğumuz ev, iş yeri var. Bunların altyapısını da yapacağız. Bunların hepsinin maddi zararı 100 milyar dolar civarında. İnsanların bir kısmı çadırdalar, bir kısmı konteyner kentteler. Oradan da haliyle bir an önce çıkmak istiyorlar. Diyorlar ki 'acele evlerimizi yapın, verin.' Bunlar yapılacak, çaresi yok" ifadelerine yer verdi.



"DEPREM BÖLGESİ İÇİN ÜZERİNDE ÇALIŞTIĞIMIZ YENİ FORMÜLLER VAR"



Bu yükün altından kalkacaklarını vurgulayan Bakan Özhaseki, "Değişik formüller var. O formülleri geliştiriyoruz zaten. İnşallah söz verdiğimiz gibi 300 binden fazla konutu bir yıl içinde, ondan sonra 1,5 ve 2 yıla kalmadan da diğer bütün konutları bitirip herkesi evlerine kavuşturacağız. Deprem bölgesi için üzerinde çalıştığımız yeni formüller var. Çarşamba günü kabine toplantımızda Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edeceğim. O formüller devreye girdiğinde, depremzede kardeşlerimizin evlerini çok daha kısa sürede bitireceğiz. Hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeden, güvenli ve sağlam konutlarına kavuşturacağız" diye konuştu.



DEPREMDEN ETKİLENEN 11 İLDE 456 BİN 770 KALICI KONUT YAPILACAK



Bakan Özhaseki'nin paylaştığı bilgilere göre TOKİ ve Emlak Konut Genel Müdürlüğü eliyle deprem bölgesindeki Adana'da toplam 12 bin 705 konut, Adıyaman'da 44 bin 459 konut, Diyarbakır'da 11 bin 966 konut, Elazığ'da 8 bin 253 konut, Gaziantep'te 25 bin 6 konut, Hatay'da 197 bin 248 konut, Kahramanmaraş'ta 72 bin 257 konut, Kilis'te bin 165 konut, Malatya'da 66 bin 99 konut, Osmaniye'de 11 bin 225 konut, Şanlıurfa'da 6 bin 387 konut olmak üzere toplamda 456 bin 770 konut yapılacak. Yapılacak konutlardan Adana'da 3 bin 638 konut, Adıyaman'da 26 bin 233 konut, Diyarbakır'da 6 bin 278 konut, Elazığ'da 2 bin 606 konut, Gaziantep'te 19 bin 919 konut, Hatay'da 33 bin 467 konut, Kahramanmaraş'ta 29 bin 312 konut, Kilis'te bin 854 konut, Malatya'da 14 bin 338 konut, Osmaniye'de 4 bin 892 konut, Şanlıurfa'da 5 bin 715 konut olmak üzere toplamda 148 bin 252 konutun yapımına başlandı.



DEPREMDEN ETKİLENEN 10 İLDE 143 BİN 271 KÖY EVİ YAPILACAK



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesindeki Yapı İşleri Genel Müdürlüğü eliyle Adana'da 2 bin 438 köy evi, Adıyaman'da 23 bin 640 köy evi, Diyarbakır'da 2 bin 361 köy evi, Gaziantep'te 12 bin 607 köy evi, Hatay'da 34 bin 129 köy evi, Kahramanmaraş'ta 30 bin 310 köy evi, Kilis'te 2 bin 628 köy evi, Malatya'da 25 bin 302 köy evi, Osmaniye'de 6 bin 856 köy evi, Şanlıurfa'da 3 bin olmak üzere toplamda 143 bin 271 köy evi yapılacak. Bu kapsamda 456 bin 770 kalıcı konut ve 143 bin 271 köy evi ile birlikte toplamda 600 bin 41 afet konutu yapılarak, depremzede hak sahiplerine teslim edilecek.



DEPREMDEN ETKİLENEN İLLERDE 5 BİN 731 AHIR VE 37 BİN 779 KÖY EVİNİN İNŞA SÜRECİ HIZLA DEVAM EDİYOR



Yapı İşleri Genel Müdürlüğü eliyle deprem bölgesindeki Adana'da 24 ahır ve 209 köy evi, Adıyaman'da 848 ahır ve 6 bin 540 köy evi, Diyarbakır'da 180 ahır ve 609 köy evi, Gaziantep'te 989 ahır ve 5 bin 107 köy evi, Hatay'da 942 ahır ve 6 bin 847 köy evi, Kahramanmaraş'ta bin 471 ahır ve 8 bin 158 köy evi, Kilis'te 486 köy evi, Malatya'da 740 ahır ve 7 bin 550 köy evi, Osmaniye'de 270 ahır ve bin 356 köy evi, Şanlıurfa'da 267 ahır ve 917 köy evi olmak üzere 5 bin 731 ahır ve 37 bin 779 köy evinin yapımına da başlandı. Bu kapsamda toplamda TOKİ ve Emlak Konut eliyle 148 bin 252 konut ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü eliyle 5 bin 731 ahır ve 37 bin 779 köy evi olmak üzere toplamda 191 bin 762 konutun yapımına başlandı.



Deprem bölgesinde hayatın normale dönmesi adına ivedilikle iş yeri yapımı da sürdürülüyor. Bu kapsamda Malatya'da 714, Kahramanmaraş'ta 142, Gaziantep İslahiye'de 80 iş yeri olmak üzere toplamda 936 iş yeri yapım çalışmaları devam ediyor.