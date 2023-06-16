Bakan Özhaseki: Yerinde dönüşüm meselesini gündeme getiriyoruz

"YERİNDE DÖNÜŞÜM MESELESİNİ GÜNDEME GETİRİYORUZ"

Şundan herkes emin olsun; devlet bizim devletimiz ve büyük bir devletiz, büyük bir milletiz. Çok şükür bu hasarları biz atlatırız ve bu yaraları sararız. Hiç kimse 'devlet bana yetişmedi, devlet benim ihtiyacımı karşılamadı, devlet beni görmedi' diyemez. Bundan emin olun. Ama haliyle bir çalışma süreci var. Bunu da hızlı bir şekilde atlatmaya çalışıyoruz. Bir taraftan bizler bakanlık olarak rezerv alanlarda konutlar yapıyoruz, binlerce konutun 170 bin civarında konutun inşaatları başladı. Ufak tefek teslim ettiklerimiz de var ama Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi; 311 bin konutun rezerv alandaki planlamalarımız bitti, büyük bir kısmının ihalesi yapıldı, bunlar 1 sene içerisinde ortaya çıkacak ve teslim edeceğiz. Hak sahipliğini belirleyen kurullar bize verdikleri listeleri önümüzdeki günlerde kuraları sağlayarak onlara yerlerini teslim etmiş olacağız. Bunun dışında şehirlerdeki hayatın canlanması, buradaki yerel hareketliliğin öne çıkarılması, özellikle şehir merkezlerinde yıkıntı olan yerlerde bir an önce eski canlılığın sağlanabilmesi amacıyla yerinde dönüşüm meselesini de gündeme getiriyoruz. Bunun dışında birtakım değişik formülleri de gündeme getireceğiz. Bugün Malatya'da bu konuları sektör temsilcisi arkadaşlarımız ile tartışacağız."

Temaslarının ardından Bakan Özhaseki, beraberindeki heyetle birlikte Kahramanmaraş'a geçti.