Bakan Özhaseki: Yerinde dönüşüm şartları bayramdan sonra açıklanacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, 6 Şubat'taki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesindeki Meydan Çadır Camisi'nde namazını kıldıktan sonra vatandaşlarla bayramlaştı.

Bayramlaşmanın ardından gazetecilere açıklama yapan Özhaseki, buruk bir Kurban Bayramı geçirdiklerini söyledi.

Bundan yaklaşık 5 ay kadar önce başlarına gelebilecek en büyük felaketle karşı karşıya kaldıklarını anlatan Özhaseki, ilk günden itibaren başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm bakanların, milletvekillerinin, belediyelerin, sivil toplum örgütlerinin ve tüm Türk milletinin acıyı ruhunda hissederek bölgeye yardıma koştuğunu ifade etti.

Özhaseki, herkesin elinden geldiğince deprem bölgesine yardım ettiğini aktararak, şöyle devam etti:

"ilk anda kurtarma faaliyetleri vardı sonra haliyle çeşitli yardımlar ardından barınma alanları, çadır kentler, konteynerler kentler kuruldu. O günlerde muhatap olduğumuz dış dünyadan gelen insanların hepsinin ifade ettiği bir cümle vardı. Şöyle söylüyorlardı, böyle büyük bir afet eğer bizim milletimizin başına gelseydi biz bunun altından kalkamazdık, bu afetin dörtte biri başımıza gelseydi yine kalkamaz. O kadar çok dış dünyadan gelen insan vardı ki çok şükür bizler millet olarak bu işin altından kalktık ve bundan sonra yapılacak yol haritasını da titizlikle takip ediyoruz. Böyle bir milletin üyesi, ferdi olmak hepimiz için de ayrıca gurur vesilesi diye düşünüyorum. Çünkü o günlerde evinde hiç kimse rahat çorbasını içemedi, hiç kimse rahat uykusunu uyuyamadı, buradaki depremzede kardeşlerimizle birlikte herkes adeta yattı kalktı."