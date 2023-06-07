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Giriş Tarihi: 7.6.2023 13:47

Bakan Özhaseki'den deprem bölgesi kalıcı konutlarla ilgili açıklama

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, önceliklerinin afet bölgesindeki çalışmalar olduğunu belirterek, "İnşallah bu bölgelerdeki konutları hızlıca vatandaşlarımıza teslim edeceğiz" dedi.

DHA
Bakan Özhaseki’den deprem bölgesi kalıcı konutlarla ilgili açıklama

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, bakan yardımcıları ve genel müdürlerle bir araya gelip, devam eden çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Bakan Özhaseki, gerçekleştirdiği toplantılarda, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, Emlak Konut Genel Müdürlüğü ile Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından derlenen sunumları dinleyip, istişarelerde bulundu.

Bakan Özhaseki, toplantılara dair konuşmasında, önceliklerinin afet bölgesindeki çalışmalar olduğunu belirterek, "İnşallah bu bölgelerdeki konutları hızlıca vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Yeni dönemde bütün mesai arkadaşlarımızla birlikte, sadece deprem bölgesindeki illerimize değil, tüm şehirlerimize değer katacak projeleri hayata geçireceğiz" dedi.

Özhaseki, şehirleri depreme karşı daha dayanıklı hale getirmek için İstanbul öncelikli olacak şekilde, Türkiye'de devam eden kentsel dönüşüm çalışmalarına da ağırlık vereceklerini söyledi.

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Bakan Özhaseki'den deprem bölgesi kalıcı konutlarla ilgili açıklama
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