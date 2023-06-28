Bakan Özhaseki’den depremzede Emine Teyze’ye: Evler bittiğinde seni alır evine çıkarırız

"EVLER BİTTİĞİNDE GELİRİZ SENİ ALIRIZ, EVİNE ÇIKARIRIZ"

Burada depremzedelerle bayramlaşan Bakan Özhaseki, elim bir kaza sonrası bir bacağını kaybeden 81 yaşındaki Emine Öcal'ın elini öperek, bir süre kendisiyle sohbet etti.

"Bizden bir isteğin var mı?" diye soran Bakan Özhaseki'ye, Emine Öcal, "Önce sizin sağlığınızı istiyorum. Devletimizden, milletimizden Allah razı olsun. Yemeğimizi dahi hükümet veriyor. Sizden bir isteğim, evimi yapın. Evime gideyim" dedi.