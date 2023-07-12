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Giriş Tarihi: 12.7.2023 16:26 Son Güncelleme: 12.7.2023 16:28

Bakan Özhaseki'den İstanbul'un kentsel dönüşümüne ilişkin açıklama

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul'da 2012'den bugüne kadar kentsel dönüşüm kapsamında 127 milyar 926 milyon liralık yatırım gerçekleştirdiklerini bildirdi.

AA
Bakan Özhaseki’den İstanbul’un kentsel dönüşümüne ilişkin açıklama

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul'un 39 ilçesinde, 188 farklı alanda kentsel dönüşüm çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirtti.

İstanbul'u, deprem başta olmak üzere tüm afetlere karşı dirençli hale getirmekte kararlı olduklarını vurgulayan Özhaseki, İstanbul'da yaklaşık 800 bin bağımsız bölümün dönüşümünü tamamladıklarını dile getirdi.

Mehmet Özhaseki, "142 bin 548'i Bakanlığımız eliyle olmak üzere, özel sektör ile toplam 170 bin 941 bağımsız bölümün dönüşüm süreci devam ediyor. 2012'den bugüne kadar kentsel dönüşüm kapsamında 127 milyar 926 milyon lira değerinde yatırım gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.

İstanbul'da acil dönüşmesi gereken 600 bin bağımsız bölüm başta olmak üzere, toplam 1,5 milyon konutu 5 yıl içerisinde dönüştüreceklerini aktaran Özhaseki, İstanbul'da kentsel dönüşümle evini dönüştürenlere, bugüne kadar Bakanlık olarak, 4 milyar 191 milyon 500 bin lira kira yardımı yaptıklarını da kaydetti.

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Bakan Özhaseki'den İstanbul'un kentsel dönüşümüne ilişkin açıklama
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