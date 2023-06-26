Bakan Özhaseki’den yöresel mimariye uygun köy evleri paylaşımı

SOĞUK VE SICAĞA YALITIMLI KÖY KONUTLARI

Videoda, Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeki 3 köyde yapılan konutlara ilişkin bilgi verildi.

İlk köy konutlarını depremden 76 gün gibi kısa bir sürede teslim eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesine bağlı 3 köydeki toplam 92 kalıcı konutun teslimi için de yoğun bir mesaiyle çalışıyor.

3 artı 1 planda, yöresel mimariye uygun olarak inşa edilen köy evleri, köy sakinlerinin ihtiyaç ve taleplerine uygun olacak şekilde tasarlanıyor. Köy konutları, geniş bir mutfağa, ferah bir salona, çocuk ve ebeveyn odalarına sahip yapısıyla talepleri karşılıyor.