Bakan Pakdemirli: Bu sene 55 helikopterle yangın sezonuna giriyor olacağız

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çatalca'da bir kafede Silivri ve Çatalca muhtarlarıyla bir araya geldi. Programa AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner ve muhtarlar katıldı.



Bakan Pakdemirli programda bir konuşma yaparak, "2021'de endüstriyel odun üretiminde yüzde 13 artışa rağmen yüzde 91 gelir artışımız var. 150 bin orman köylüsüne de yaklaşık 3 milyara yakın gelir sağladık. İstanbul'da da orman işçiliği çalışmaları kapsamında da son 3 yılda 23 milyon lira bir ödeme yaptık ve 2021 yılında 11 milyon lira ödeme yaptık. Burada önemli olan bir şey var, sektörde dışa bağımlılık. Türkiye bugün bir mücadele içerisinde, kendi kendine yeterlilik, ihracat fazlası verme, cari açığını düşürme ve cari açığını tamamen kapatma ve cari fazla verme gayreti içerisinde. Biz ormancılık sektöründe bunu 2019'dan itibaren yaptık. 2017'de 370 milyon dolar cari açık veren orman ürünleri sektörümüz, 2019 yılında ilk kez 479 milyon dolar cari fazla verir duruma getirdik. 2020'de 560 milyon dolar cari verdik. Bu sene ne verdik? Rakamlar henüz açıklanmadı ama 1 milyar doların üzerinde bir cari fazla vermiş olmayı bekliyoruz. Bunun anlamı şu; tabi ki orman ürünlerindeki üretim artığı sürece, sürdürülebilir bir şekilde üretim arttığı sürece bunun da en büyük paydaşı olan orman köylüsünün de mutlaka geliri artacak. Bunu da hep birlikte beraber yapıyor olacağız" dedi. Pakdemirli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da açıkladığını belirterek, orman köylüsüne verilecek birim işçilik fiyatları konusunda desteklerinin devam edeceğini belirtti.

"HEDEFİMİZ YANAN ALANLARIN 1 YIL İÇİNDE AĞAÇLANDIRMAK"



Bakan Pakdemirli, "Yazın zorlu bir zamanı geçirdik hep birlikte. Hem Türkiye'de hem de dünyada çok büyük orman yangınlarına karşı savaştık. Bunlara karşı orman teşkilatımızla, orman köylümüzle birlikte savaştık. Allah'a şükür İstanbul'da özellikle büyük bir şey olmadı ama Muğla'da orman köylümüz gerçekten çok büyük bir mücadele etti. Çünkü onların canı yanıyor, onların gelir kaynağıydı o. Ve hakikaten buradaki orman köylümüzdeki bilinçlenme ortalama orman köylümüzde bilinçlenme ortalama entelektüel bilinçlenmenin çok ötesinde olduğunu hem müşahede ettik hem de gururla bunu söylemek isterim. Bizim 12.5 milyon hektar ormanımız yani yaklaşık Türkiye'nin altıda biri orman yangınlarına hassas bölge. Anayasa'nın bir 169. maddesi var, bu konu çok tartışılıyor. Tekrar hatırlatmak istiyorum, yanan ormanlar tekrar ağaçlandırılır, bunlar başka türlü kullanılmaz. Başka türlü kullanılmasının önüne hep birlikte geçmemiz lazım. En başta muhtarımızın geçecek, biz geçeceğiz, hepimiz geçeceğiz. Bunların örneklerinin bugüne kadar Türkiye'de olmaması, güzeldir ama bundan sonra olmamasını hep birlikte sağlıyor olmamız lazım. Hedefimiz yanan alanların 1 yıl içinde ağaçlandırmak. Bu arada bu sene 11 tane orman şehidimiz var, onlara da tekrar rabbimden rahmet diliyorum, ailelerine sabırlar diliyorum. Gerçekten orman ordu ve polis sonra en çok şehit veren kurumdur Türkiye'de" dedi.

"55 HELİKOPTERLE YANGIN SEZONUNA GİRİYOR OLACAĞIZ"



Pakdemirli, "Geçen yıl 39 helikopterle girmiştik, bu sene 55 helikopterle inşallah yangın sezonuna giriyor olacağız. 3 olan uçak sayımızı da 20'ye çıkarmayı hedefliyoruz. 4 olan insansız hava aracı sayımızı da 8'e çıkarmayı planlıyoruz. Savunma Sanayi Başkanlığınca da şu anda uçak alım süreci devem ediyor. Burada İnşallah 5 amfibik uçak, 15 tanker uçak 55 helikopter bunların da gerek alım, gerekse kiralama ihale süreçleri şu anda başlamış durumda. İnşallah en yakın zamanda bunlar tamamlanacak. 5 tane uçağın satın alma sürecinin de bu ay içerisinde tamamlanmasını bekliyoruz. uçağın satın alma sürecini bu ay içinde tamamlamayı planlıyoruz. Önemli olan biz satın aldıktan sonra kiralamalarla hizmetlerimize devam ediyor olacağızö şeklinde konuştu.

"MESELELERİ ANCAK CUMHUR İTTİFAKIYLA ÇÖZEBİLECEĞİMİZİ DE İFADE ETMEK İSTİYORUM"



Bakan Pakdemirli, "Milletin gündeminde sağlığın, ekonominin, işin ve eğitimin olduğunu biliyoruz. Burada bazı meselelerin olduğunu da biliyoruz. Ama bu meseleleri ancak Cumhur İttifakıyla çözebileceğimizi de ifade etmek istiyorum. Bu işleri ancak Cumhur İttifakı çözebilir çünkü şunu söylüyor; diyor ki 'bir tane bayrak var, tek millet var, tek vatan, tek devlet, bunun etrafında toplanan kim varsa herkes Cumhur İttifakındadır' diyor. Buna hizmet edecek kimimiz varsa hiçbir sıkıntı olmadan biz bunun etrafında Cumhur İttifakı tüm 84 milyona açıktır diyoruz" ifadelerini kullandı.

10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ



Pakdemirli, konuşmasının ardından, basın mensuplarının "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü"nü kutladı. Kendisini takip eden gazetecilerin yanına gelerek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayıp hediye takdim eden Pakdemirli daha sonra basın mensupları ile fotoğraf çektirdi. Pakdemirli konuşmasının ardından iki ilçenin muhtarlarının sorunlarını basına kapalı düzenlenen toplantıda dinledi.