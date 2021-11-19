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Giriş Tarihi: 19.11.2021 15:54 Son Güncelleme: 19.11.2021 16:12

Bakan Pakdemirli duyurdu: Hesaplara yatıyor

Bakan Pakdemirli duyurdu: Hesaplara yatıyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 107 milyon 557 bin TL destek ödemesinin hesaplara aktarılmaya başlandığını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Bireysel Sulama Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi kapsamında 54 milyon 516 bin TL, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi kapsamında 52 milyon 198 bin TL, Sertifikalı Tohum Üretim Desteği kapsamında 842 bin TL, toplamda 107 milyon 557 bin TL'lik destek ödemesini hesaplara aktarmaya başladık" dedi.

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Bakan Pakdemirli duyurdu: Hesaplara yatıyor
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