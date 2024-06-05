Bakan Şimşek 10 maddede açıkladı: Enflasyon tek haneye inecek!

YAPISAL DÖNÜŞÜM



Yeni sanayi politikası uyguluyoruz.

İkiz dönüşümü hızlandırıyoruz.

Yatırım ortamının iyileştirilmesi ile uluslararası doğrudan yatırımları artırmayı hedefliyoruz.

Sonuç olarak; program çalışıyor ama daha kat edecek yolumuz var.

Enflasyonu tek haneye indirmek meşakkatli olsa da programımızı kararlılıkla uygulayarak başaracağız. Tüm hedeflerimize ulaşmakta kararlıyız."