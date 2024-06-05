Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Bakan Şimşek 10 maddede açıkladı: Enflasyon tek haneye inecek!
Giriş Tarihi: 5.6.2024 13:37 Son Güncelleme: 5.6.2024 14:04

Bakan Şimşek 10 maddede açıkladı: Enflasyon tek haneye inecek!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, tüm hedeflere ulaşmakta kararlı olduklarını vurgulayarak, "Program çalışıyor, politika önceliklerimizde kat ettiğimiz mesafe doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Enflasyonu tek haneye indirmek meşakkatli olsa da programımızı kararlılıkla uygulayarak başaracağız." dedi. Bakan Şimşek ilk yılın muhasebesini 10 maddede açıkladı.

Bakan Şimşek 10 maddede açıkladı: Enflasyon tek haneye inecek!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabı üzerinden ekonomi programına dair açıklamalarda bulunarak ilk yılın muhasebesini 10 maddede açıkladı.

Programın çalıştığını vurgulayan Bakan Şimşek, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"İlk yılın muhasebesi:

Program çalışıyor, politika önceliklerimizde kat ettiğimiz mesafe doğru yolda olduğumuzu gösteriyor.

MALİ DİSİPLİN

Bütçe açığı yüksek ama deprem harcamaları hariç açığın milli gelire oranı 2023'te yüzde 1,6 gerçekleşti.

Harcama disiplini, tasarruf, vergide adalet ve verimlilik odaklı maliye politikasına devam edeceğiz. Açığı 2024'te yüzde 5'in, 2025'te ise yüzde 3'ün altına indirmekte kararlıyız.

BÜYÜMEDE DENGELENME

Net dış talebin büyümeye katkısı 5 çeyrek sonra 1,6 puan ile pozitife döndü.

Güçlü iç talep nedeniyle oluşan makroekonomik dengesizlikleri gideriyoruz.

SÜRDÜRÜLEBİLİR CARİ AÇIK

Yıllık cari açık 26 milyar dolar düştü.

Dış borcun sürdürülebilirliği için yüzde 2,5'in altında cari açık hedefine yönelik yapısal dönüşümü hızlandırıyoruz.

Daralan açık sonucu azalan dış finansman ihtiyacıyla kalıcı rezerv birikimi sağlayacağız.

DIŞ FİNANSMANA ERİŞİM

Bankaların dış borç çevirme oranı yüzde 96'dan yüzde 153'e, reel sektörün yüzde 73'ten yüzde 118'e yükseldi.

Bankalar yılbaşından beri 4,1 milyar dolar sermaye benzeri dış kaynağa erişim sağladı.

Uzun vadeli, sermaye benzeri dış finansmanı artırmak önemli hedefimiz.

REZERV BİRİKİMİ

Merkez Bankası brüt rezervleri 44 milyar dolar artarak 142 milyar doları aştı.

Swap hariç net rezervler pozitife döndü.

KKM'DEN ÇIKIŞ

KKM stoku 1,2 trilyon TL azaldı.

TL mevduatın toplam içindeki payı 16,2 puan arttı.

KKM stokunu kademeli olarak azaltmaya devam edeceğiz.

DEZENFLASYON SÜRECİ BAŞLIYOR

Yıllık enflasyonda en yüksek seviye geride kaldı. Enflasyonda belirgin ve kalıcı düşüş dönemine giriyoruz.

Piyasanın 12 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 33,2, 24 ay sonrası beklentisi yüzde 21,3 seviyesinde.

GÜVEN ARTIYOR

Risk primimiz CDS 440 baz puan düştü.

Kredi notumuz arttı, görünümümüz pozitif.

GRİ LİSTEDEN ÇIKIŞ SÜRECİ

Teknik çalışmalar tamamlandı, yerinde denetim yapıldı. Teknik rapor olumlu.

Kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanı ile mücadelede kararlıyız.

YAPISAL DÖNÜŞÜM

Yeni sanayi politikası uyguluyoruz.

İkiz dönüşümü hızlandırıyoruz.

Yatırım ortamının iyileştirilmesi ile uluslararası doğrudan yatırımları artırmayı hedefliyoruz.

Sonuç olarak; program çalışıyor ama daha kat edecek yolumuz var.

Enflasyonu tek haneye indirmek meşakkatli olsa da programımızı kararlılıkla uygulayarak başaracağız. Tüm hedeflerimize ulaşmakta kararlıyız."

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
ARKADAŞINA GÖNDER
Bakan Şimşek 10 maddede açıkladı: Enflasyon tek haneye inecek!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA