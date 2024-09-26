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Giriş Tarihi: 26.9.2024 10:50

Bakan Şimşek, ABD'li kredi derecelendirme kuruluşlarıyla görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 79. BM Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu New York'ta, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının üst düzey yetkilileri ile bir araya geldi.

AA
Bakan Şimşek, ABD’li kredi derecelendirme kuruluşlarıyla görüştü

New York temasları kapsamında yatırımcı toplantıları ve görüşmeleri gerçekleştiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, temaslarının 3. gününde, Standard & Poor's (S&P) ve Moody's'in üst düzey yetkilileri ile görüştü.

Toplantıya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan da katıldı.

Toplantılarda Şimşek'in, ekonomi programındaki son dönem gelişmelerine, özellikle de kamu maliyesi alanındaki önceliklerine değindiği öğrenildi.

Bakan Şimşek, New York'taki yatırımcı toplantıları ve görüşmelerini tamamladı.

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Bakan Şimşek, ABD'li kredi derecelendirme kuruluşlarıyla görüştü
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