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Giriş Tarihi: 11.6.2024 13:50

Bakan Şimşek, Dünya Bankası Grubu Başkanı ile bir araya geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Bankası Grubu Başkanı Banga ile bir araya geldi. Görüşmede, Dünya Bankası ile Türkiye arasında 2024-2028 mali yıllarını kapsayan mali ve teknik işbirliğinin temelini oluşturan "Ülke İşbirliği Çerçevesi" ele alındı.

AA
Bakan Şimşek, Dünya Bankası Grubu Başkanı ile bir araya geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Bankası Grubu Başkanı Ajay Banga ile görüştü.

Şimşek ve Banga arasındaki görüşme, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda gerçekleşti.

Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 1 saat sürdü.

Banga'nın ziyareti, uzun süre sonra Dünya Bankası Grubu Başkanı düzeyinde Türkiye'ye gerçekleştirilen ilk ziyaret olması bakımından önem taşıyor.

Edinilen bilgiye göre, görüşmede, Türkiye ekonomisindeki gelişmeler ele alındı. Banga, Türkiye'nin ekonomi programına desteğini yineledi.

Ayrıca, Dünya Bankası ile Türkiye arasında 2024-2028 mali yıllarını kapsayan mali ve teknik işbirliğinin temelini oluşturan "Ülke İşbirliği Çerçevesi" görüşüldü. Bu kapsamda, afetlere dirençlilik, enerji, yeşil dönüşüm, iklim değişikliği ile mücadele, ihracatın desteklenmesi, reel sektör, altyapı, lojistik, sanayi, tarım, eğitim, sağlık ve kapsayıcılık gibi birçok alanda geliştirilebilecek işbirlikleri üzerinde duruldu.

Dünya Bankası, Türkiye'nin Eylül 2023'te açıkladığı Orta Vadeli Program'ın (OVP) hemen ardından, programa desteğini ifade etmek için 17 milyar dolar olan Türkiye'ye yönelik kaynak tutarını, 18 milyar dolar artırarak 35 milyar dolara çıkarmıştı. Söz konusu kaynak OVP ve 12. Kalkınma Planı'nda ortaya konulan öncelikler kapsamında geliştirilecek projelerin finansmanında kullanılıyor.

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Bakan Şimşek, Dünya Bankası Grubu Başkanı ile bir araya geldi
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