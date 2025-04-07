Ekonomideki son çalkantı kalıcı değil! Bakan Şimşek açıkladı: Dezenflasyon 2025’te güçlü bir şekilde gerçekleşmeye devam edecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Tarım ve Orman Şurası'nda ekonomi gündemine dair açıklamalarda bulundu.

Bakan Şimşek'in açıklamaları ise şöyle:

"Çiftçilere güçlü destek vermeye devam edeceğiz. Tarımda kullanılan kredilerin faizinin %70'ini Hazine olarak biz destekliyoruz, biz ödüyoruz. Dünyada karşı karşıya olduğumuz en büyük sorun belirsizlik, sadece ticaret politikalarındaki belirsizlik değil, küresel ekonomi ciddi bir belirsizlik ile karşı karşıya. Dünyada dengeler değişiyor ve bunun yansımaları bize belirsizlik, oynaklık ve daha karmaşık bir küresel makro arka plan ile bizleri karşı karşıya bırakıyor. Bugün ciddi bir şekilde korumacılık, yeni normal diye addedilebilir noktaya gelmiş durumda. Türkiye'nin ihracata bağımlılığı benzer ülkelere göre daha düşük.

GSYH'mizi üretirken ihracat bazlı değil, iç talep bazlı gitmişiz, dolayısıyla bize yansımaları başka ülkelere göre daha sınırlı olacak, çünkü bizde belirleyici olan iç pazardır. 2024'te yapılan bir araştırmada korumacılığın mevcut haliyle kalması halinde küresel ekonomide Almanya-Fransa büyüklüğünde kayıp yaşanabileceği ifade ediliyor, korumacılık o zamanki haliyle kalmadı.

İhracatın kural bazlı ülkeler dışında kalan önemli bir kısmı bu tür coğrafyalara olduğu için dış ticaretteki korumacılığa karşın bize benzer ülkelere göre göreceli olarak daha az etkileneceğiz.

Türkiye'nin borcunun milli gelire oranının göreceli düşük olması demek bizim büyüme noktasında potansiyelimizin yüksek olduğunu, bunun önemli bir bariyer olmayacağını ifade etmek istiyorum.

BM çalışmalarına göre, Türkiye'de doğurganlık oranı düştüyse de bizde çalışma çağındaki nüfusun artışı devam edecek.

Türkiye'de nüfusun yarısını kadınlar oluşturuyor işgücüne katılma oranı benzer ülkelere göre düşük, dolayısıyla biz reform yaparak Türkiye'de de OECD seviyelerini yakalayacak, bunun için ne gerekiyorsa yapacağız.