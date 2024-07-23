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Giriş Tarihi: 23.7.2024 10:07 Son Güncelleme: 23.7.2024 10:08

Bakan Şimşek G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'na katılacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 25-26 Temmuz'da Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde gerçekleştirilecek G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'na iştirak edecek.

AA
Bakan Şimşek G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı’na katılacak

Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgilere göre, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ile G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere yarın Rio de Janeiro'ya gidecek. 25-26 Temmuz'da düzenlenecek toplantı, G20'nin bu yıl bakanlar düzeyinde yapılan üçüncü etkinliği olacak.

Bakan Şimşek'in, G20 toplantısının "Küresel Ekonomik Görünüm ve Devam Eden Sınamalar" başlıklı oturumunda ana konuşmacılardan biri olması ve burada küresel ekonomi ile Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulunması öngörülüyor.

Şimşek'in, etkinlik kapsamında katılacağı toplantıların yanında mevkidaşlarıyla da ikili görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.

İki gün sürecek G20 toplantısının gündeminde, küresel ekonomik görünüm, finansal sektör görünümü ve finansal kapsayıcılık, vergi politikalarında uluslararası işbirliği, iklim değişikliği ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri, çok taraflı kalkınma bankalarında reform ve küresel borçluluk gibi konular yer alıyor.

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Bakan Şimşek G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı'na katılacak
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