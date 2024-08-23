Son dakika: Bakan Şimşek, istifa iddialarını yalanladı: Dolaşıma koyulan senaryolar doğru değildir

Son dakika haberleri: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, istifa ettiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Dolaşıma sokulan senaryolar doğru değil. Yalanlamamıza rağmen hala bu söylentileri çıkartanlar ve yayanlar iyi niyetli olamaz." ifadelerini kullandı.
"ALDIĞIMIZ BÜYÜK VE ZOR SORUMLULUĞUN FARKINDAYIZ"
Bakan Şimşek, X hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
- Ekonomi yönetimi bir ekip ruhuyla çalışıyor. Aldığımız büyük ve zor sorumluluğun farkındayız. Bu sorumluluğun bilinciyle her gün daha iyiye ulaşmak için çalışıyoruz.
- Ekonomik istikrar ve reform programımız başarıyla işliyor ve hedeflediğimiz sonuçları almaya başladık.
"FİYAT İSTİKRARI HEDEFİNE DOĞRU GÜÇLÜ ADIMLARLA İLERLİYORUZ"
- Cari açık daraldı, Merkez Bankası'nın rezervleri iyileşti, KKM'den çıkış hızla devam ediyor, EYT ve depremin bütçe üzerindeki etkilerini giderecek tedbirleri alarak bütçe dengesini iyileştiriyoruz ve en önemlisi fiyat istikrarı hedefine doğru güçlü adımlarla ilerliyoruz. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir düşüş başladı.
- Bu zorlu süreçte Sayın Cumhurbaşkanımızın bizlere kuvvetli desteğini her zaman hissediyoruz.
"MİLLETİMİZE HİZMET DIŞINDA BAŞKA HİÇBİR AMACIMIZ YOKTUR"
- Cumhurbaşkanımızın liderliğinde aziz milletimizin refahını kalıcı olarak artırmak tek hedefimizidir. Milletimize hizmet dışında başka hiçbir amacımız ve misyonumuz yoktur.
- Görevimizin sorumluğu ve bilinci omuzlarımızdayken, periyodik uydurma hikayelerin masa başında imalatı, yolumuzun doğru olduğunu gösteriyor.
"LÜTFEN ALDANMAYIN"
- Uydurma hikayelerle ekonomimizin ve piyasalarımızın etkilenmesine asla izin veremeyiz. Yalanlamamıza rağmen hala bu söylentileri çıkartanlar ve yayanlar iyi niyetli olamaz. Lütfen aldanmayın!