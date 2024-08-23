Son dakika: Bakan Şimşek, istifa iddialarını yalanladı: Dolaşıma koyulan senaryolar doğru değildir

"MİLLETİMİZE HİZMET DIŞINDA BAŞKA HİÇBİR AMACIMIZ YOKTUR"

- Cumhurbaşkanımızın liderliğinde aziz milletimizin refahını kalıcı olarak artırmak tek hedefimizidir. Milletimize hizmet dışında başka hiçbir amacımız ve misyonumuz yoktur.

- Görevimizin sorumluğu ve bilinci omuzlarımızdayken, periyodik uydurma hikayelerin masa başında imalatı, yolumuzun doğru olduğunu gösteriyor.

"LÜTFEN ALDANMAYIN"

- Uydurma hikayelerle ekonomimizin ve piyasalarımızın etkilenmesine asla izin veremeyiz. Yalanlamamıza rağmen hala bu söylentileri çıkartanlar ve yayanlar iyi niyetli olamaz. Lütfen aldanmayın!