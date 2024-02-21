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Giriş Tarihi: 21.2.2024 17:23 Son Güncelleme: 21.2.2024 17:24

Bakan Şimşek, Kayserili iş adamlarıyla bir araya geldi

Manisa, Bartın ve Kocaeli'den sonra bugün de Kayseri’de reel sektör ve iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Toplumun geniş kesimleri tarafından sahiplenilmesi, programımızın başarısını pekiştirecektir. Bu çerçevede, her fırsatta ülkemizin dört bir yanında ekonomi politikalarımızın hedeflerini ve sonuçlarını anlatıyoruz" dedi.

Bakan Şimşek, Kayserili iş adamlarıyla bir araya geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Manisa, Bartın ve Kocaeli'den sonra bugün de Kayseri'de reel sektör ve iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi.

Bakan Şimşek konuyla ilgili resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Fiyat istikrarını merkeze alan, bütçe disiplinini ve sürdürülebilir cari açığı hedefleyen programımızı kararlılıkla uyguluyoruz. Toplumun geniş kesimleri tarafından sahiplenilmesi, programımızın başarısını pekiştirecektir. Bu çerçevede, her fırsatta ülkemizin dört bir yanında ekonomi politikalarımızın hedeflerini ve sonuçlarını anlatıyoruz.

Manisa, Bartın ve Kocaeli'den sonra bugün de Kayseri'de reel sektör ve iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldik.

Türkiye Yüzyılı'nda ekonomimiz yerelde başlayan kalkınma ile değer üretmeye devam edecek."

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Bakan Şimşek, Kayserili iş adamlarıyla bir araya geldi
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