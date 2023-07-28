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Giriş Tarihi: 28.7.2023 21:52 Son Güncelleme: 28.7.2023 22:03

Bakan Şimşek'ten risk primi açıklaması: Rasyonel politikalar meyvelerini vermeye devam ediyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, rasyonel politikaların meyvelerini vermeye devam ettiğini kaydederek, CDS/risk primlerinin 400 baz puanın altını gördüğünü kaydetti.

Bakan Şimşek’ten risk primi açıklaması: Rasyonel politikalar meyvelerini vermeye devam ediyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından, "Rasyonel politikalar meyvelerini vermeye devam ediyor…" açıklamasında bulundu.

Bakan Şimşek, "Mayıs ayında 700 baz puana yükselen CDS'ler (risk primi - Türkiye'nin dolar cinsinden kredi iflas riskini gösteren beş yıllık kredi temerrüt takası) bugün 400 baz puanın altını gördü." dedi.

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Bakan Şimşek'ten risk primi açıklaması: Rasyonel politikalar meyvelerini vermeye devam ediyor
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