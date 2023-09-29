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Giriş Tarihi: 29.9.2023 09:24 Son Güncelleme: 29.9.2023 09:29

Bakan Şimşek yatırımcı turuna çıkıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Ekim'de Londra, Paris ve Marakeş’i ziyaret edecek.

Bakan Şimşek yatırımcı turuna çıkıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yatırımcı buluşmaları kapsamında ekim ayında 3 farklı ülkede toplantılara katılacak.

Bakanlığın takvimine göre Bakan Şimşek, 4-5 Ekim'de ilk olarak Londra'da yatırımcı toplantısına katılacak.

Citibank ve BofA'nın düzenlediği toplantının ardından Bakan Mehmet Şimşek'in durağı 11-14 Ekim'de IMF ve Dünya Bankası'nın yıllık toplantıları olacak.

Fas'ın Marakeş kentindeki bu toplantıların ardından Bakan Şimşek, Fransa'nın başkenti Paris'te 19 Ekim'de bir diğer yatırımcı toplantısında konuşacak.

Bakan Şimşek'in bu toplantıların ardından ay sonunda ikinci Körfez turunu gerçekleştirmesi de bekleniyor.

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Bakan Şimşek yatırımcı turuna çıkıyor
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