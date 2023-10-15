Bakan Şimşek yeşil dönüşüm stratejisini açıkladı: Sanayici karbon vergisinden korunacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Avrupa'nın yakında uygulamaya başlayacağı karbon vergisinden sanayicileri korumak için yeşil dönüşümü öncelikli bir alan olarak belirlediklerini söyledi. Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki 50.7 milyar dolarlık anlaşmanın 27 milyar doları yenilenebilir enerji sektörüne doğrudan yatırım olarak aktarılacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nca hazırlanan hükümetler arası anlaşmanın Meclis'e sunulmasının ardından yatırım süreci başlayacak.SABAH Gazetesi Ankara Büro'nun konuğu olan Şimşek, dünyadaki yeşil ve dijital dönüşüme dikkat çekerek, BAE ile yapılan anlaşma kapsamında yapılacak yatırımların yeşil dönüşüme ivme kazandıracağını ifade etti. Bakan Şimşek, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki 50.7 milyar dolarlık anlaşmanın 27 milyar dolarının Türkiye'nin 2053 hedeflerine yönelik, yeşil kalkınma hedefleri dahil yatırımları öne almasını sağlayacak yenilenebilir yatırımlar için ayrıldığını söyledi. Bakan Şimşek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın bu konuda hükümetler arası anlaşma üzerinde çalıştığını belirterek, "Çerçeve şekillenince Meclis'e sunulacak ve ardından yatırım süreci başlayacak. Bu yatırımları dış kaynakla öne alırsak doğalgaz ve petrole bağımlılığı azaltacağız, yeşil dönüşümde ivme kazandıracağız. Avrupa Birliği'nin muhtemelen yakında uygulamaya başlayacağı karbon vergisinden sanayicilerimizi koruyacağız. Test uygulamaları başladı, 2026'ya kadar geçiş dönemi var. Körfez'le müzakereleri teknik anlamda ekibimizle yürüttük. 27 milyar dolar sadece para değil, hedef odaklı, yeşil dönüşümün finansmanında doğru yere gelen bir kaynak" diye konuştu.Orta Vadeli Program'da (2024-2026) 30'un üzerinde politika ve tedbirle yeşil dönüşümün yol haritası da çizildi. Program döneminde, yeşil dönüşümden etkilenecek bölge ve meslek gruplarında istihdam edilenlerin ihtiyaç analizleri yapılacak. 2053 sıfır emisyon hedefi ve sera gazı emisyon azaltımını destekleyen ulusal teşvik mekanizmalarıyla yeşil dönüşüm hızlandırılacak. Ulusal emisyon ticaret sisteminin hukuki altyapısı tamamlanarak Avrupa Birliği Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizmasına uyumlu hale getirilecek.YEŞİL dönüşüme yönelik finansman imkânları artırılacak. Sürdürülebilir finans konusundaki kurumsal kapasite artırılarak yeşil finansman ekosistemi geliştirilecek. AB'nin döngüsel ekonomi politikaları çerçevesinde hazırlıkları süren mevzuata uyuma ilişkin etki değerlendirmesi yapılarak Ulusal Döngüsel Ekonomi Eylem Planı hazırlanacak. Yeşil kamu alımları stratejileri geliştirilecek, yeşil dönüşümü destekleyen satın alma kriterleri belirlenecek. Çevreye duyarlı çok modlu taşımacılık terminalleri oluşturulacak.